Прогнозы о новых ограничениях и пересчет бюллетеней в США. Все, что вы могли пропустить 11 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека скончались
- По количеству новых случаев лидируют Рига, Резекне и Даугавпилс
- Прирост новых случаев по стране составил 30%
- В Литве рекордная смертность от Covid-19: 14 человек за сутки
- SPKC предупреждает: на прошлой неделе больной Covid-19 посещал заведение в Старом городе Риги
- В администрации Рижской думы - еще один случай Covid-19
- Кариньш: в принятых ограничениях могут быть изменения
- Винькеле: если существующих ограничений будет недостаточно, могут быть введены более жесткие ограничения на торговлю и собрания людей
- Снова Винькеле, о борьбе с Covid-19: это будет небывалая по объемам вакцинация в Латвии и мире
- Плата, которую перевозчики требуют за перевозку пациентов с Covid-19 - астрономическая, заявил советник Латвийского союза самоуправлений
- Первые гигиенические маски получат самоуправления, где больше всего малообеспеченных жителей
- Евросоюз заключил соглашение о поставках минимум 200 млн доз вакцины от Covid-19
- Однако, производитель сообщает, что российская вакцина от коронавируса эффективнее Pfizer и BioNTech
- Минздрав решит, как помогать тем, кто не может добраться до пункта тестирования на Covid-19 самостоятельно
Другие события дня:
- Кажется, что выборы президента в США завершены, но не совсем - так, только сейчас стало известно о победе Трампа на Аляске...
- А в Джорджии вручную пересчитают все голоса (перевес Байдена там составляет всего 14 тысяч голосов)
- В Армению прибыли 200 российских миротворцев
- Протестующие в Ереване дали Пашиняну время до полуночи, чтобы уйти в отставку
- Мусульманам России велели жениться только на мусульманках. Это вызвало бурные споры
- В пятницу, 13 ноября, Латвию посетит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
- В латвийскую больницу доставлен ребенок, проглотивший девять магнитов - врачи борются за его жизнь
- В день Лачплесиса, несмотря на призыв не собираться, люди пошли зажигать свечи у стены Рижского замка
- Не уступил дорогу бусику: в Тукумском крае в ДТП пострадали шесть человек
- Неудачная попытка обгона: в Риге в ДТП погибли два человека
- Мичеревскис утверждает, что Пуце просил у него сделать пропуск на стоянку Рижской думы
- Пуце все отрицает, поэтому разбираться будет KNAB
- Профсоюз работников образования задумался об увольнении Шуплинской
- Прибыль банка Luminor в Балтии сократилась втрое
- В это же время банкам могут упростить требования по предотвращению финансовых преступлений
- Госконтроль: система оплаты труда в больнице Страдиня несправедлива
- Литва планирует установить в Балтийском море ветряки мощностью 1,4 тыс. мегаватт
Новости из мира звезд:
- Линда Мурниеце тайно вышла замуж
- Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал дочь необычным именем Уэнзди
- Гарик Харламов и Кристина Асмус делят дом за 10 миллионов евро
- Майкл Джей Фокс вернулся к роли Марти Макфлая из "Назад в будущее" в клипе Lil Nas X
- Никита Михалков заявил в полицию на экологов, которые сняли ролик о вырубке леса
Новости из мира спорта:
- Сборная Латвии по футболу одержала первую победу в 2020 году! Матч состоялся против команды Сан-Марино, в котором команда одержала уверенную победу со счетом 0:3
- Тайсон Фьюри раскритиковал действия украинца Александра Усика в поединке против Дерека Чисоры