Ср, 11.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
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  • Прогнозы о новых ограничениях и пересчет бюллетеней в США. Все, что вы могли пропустить 11 ноября

Прогнозы о новых ограничениях и пересчет бюллетеней в США. Все, что вы могли пропустить 11 ноября

ФОТО: Rus TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека скончались
  • По количеству новых случаев лидируют Рига, Резекне и Даугавпилс
  • Прирост новых случаев по стране составил 30%
  • В Литве рекордная смертность от Covid-19: 14 человек за сутки
  • SPKC предупреждает: на прошлой неделе больной Covid-19 посещал заведение в Старом городе Риги
  • В администрации Рижской думы - еще один случай Covid-19
  • Кариньш: в принятых ограничениях могут быть изменения
  • Винькеле: если существующих ограничений будет недостаточно, могут быть введены более жесткие ограничения на торговлю и собрания людей
  • Снова Винькеле, о борьбе с Covid-19: это будет небывалая по объемам вакцинация в Латвии и мире
  • Плата, которую перевозчики требуют за перевозку пациентов с Covid-19 - астрономическая, заявил советник Латвийского союза самоуправлений
  • Первые гигиенические маски получат самоуправления, где больше всего малообеспеченных жителей
  • Евросоюз заключил соглашение о поставках минимум 200 млн доз вакцины от Covid-19
  • Однако, производитель сообщает, что российская вакцина от коронавируса эффективнее Pfizer и BioNTech
  • Минздрав решит, как помогать тем, кто не может добраться до пункта тестирования на Covid-19 самостоятельно

Другие события дня:

  • Кажется, что выборы президента в США завершены, но не совсем - так, только сейчас стало известно о победе Трампа на Аляске...
  • А в Джорджии вручную пересчитают все голоса (перевес Байдена там составляет всего 14 тысяч голосов)
  • В Армению прибыли 200 российских миротворцев
  •  Протестующие в Ереване дали Пашиняну время до полуночи, чтобы уйти в отставку
  • Мусульманам России велели жениться только на мусульманках. Это вызвало бурные споры
  • В пятницу, 13 ноября, Латвию посетит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
  • В латвийскую больницу доставлен ребенок, проглотивший девять магнитов - врачи борются за его жизнь
  • В день Лачплесиса, несмотря на призыв не собираться, люди пошли зажигать свечи у стены Рижского замка
  • Не уступил дорогу бусику: в Тукумском крае в ДТП пострадали шесть человек
  • Неудачная попытка обгона: в Риге в ДТП погибли два человека
  • Мичеревскис утверждает, что Пуце просил у него сделать пропуск на стоянку Рижской думы
  • Пуце все отрицает, поэтому разбираться будет KNAB
  • Профсоюз работников образования задумался об увольнении Шуплинской
  • Прибыль банка Luminor в Балтии сократилась втрое
  • В это же время банкам могут упростить требования по предотвращению финансовых преступлений
  • Госконтроль: система оплаты труда в больнице Страдиня несправедлива
  • Литва планирует установить в Балтийском море ветряки мощностью 1,4 тыс. мегаватт

​Новости из мира звезд:

  • Линда Мурниеце тайно вышла замуж
  • Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал дочь необычным именем Уэнзди
  • Гарик Харламов и Кристина Асмус делят дом за 10 миллионов евро
  • Майкл Джей Фокс вернулся к роли Марти Макфлая из "Назад в будущее" в клипе Lil Nas X
  • Никита Михалков заявил в полицию на экологов, которые сняли ролик о вырубке леса

Новости из мира спорта:

  • Сборная Латвии по футболу одержала первую победу в 2020 году! Матч состоялся против команды Сан-Марино, в котором команда одержала уверенную победу со счетом 0:3
  • Тайсон Фьюри раскритиковал действия украинца Александра Усика в поединке против Дерека Чисоры

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