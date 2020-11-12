Президент Украины Зеленский госпитализирован

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, инфицированные коронавирусом, госпитализированы и в настоящее время проходят лечение в Клинической больнице, пишет DW.
"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - сообщил изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 ноября, Владимир Зеленский получил положительный тест на Covid-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо и исполняет свои обязанности, находясь в самоизоляции.
Напомним, что летом коронавирусом переболела жена Владимира Зеленского Елена. Она была в больница и перенесла двустороннюю пневмонию. Коронавирусом также переболел семилетний сын президента Украины.