Чт, 12.11.2020
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Юрий Перевощиков

Президент Украины Зеленский госпитализирован

Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, инфицированные коронавирусом, госпитализированы и в настоящее время проходят лечение в Клинической больнице, пишет DW.

"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - сообщил изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 ноября, Владимир Зеленский получил положительный тест на Covid-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо и исполняет свои обязанности, находясь в самоизоляции.

Напомним, что летом коронавирусом переболела жена Владимира Зеленского Елена. Она была в больница и перенесла двустороннюю пневмонию. Коронавирусом также переболел семилетний сын президента Украины.  

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