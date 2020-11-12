Многодетные семьи смогут получить субсидию на приобретение жилья в размере до 12 000 евро. Без возврата!

Подать заявку можно будет сразу после того, как правительство Латвии утвердит необходимое для начала программы регулирование; планируется, что это произойдет уже в ближайшее время.

Размер субсидии будет зависеть не только от того, сколько детей в семье, но и от того, соответствует ли жилье, которое семья планирует покупать или строить, требованиям здания с почти нулевым потреблением энергии* – в рамках программы субсидии наибольшего размера планируется предоставлять на приобретение или строительство именно таких зданий/квартир. Оформить субсидию можно будет, подав заявление на получение банковского займа с целью покупки или строительства жилья.

По условиям программы, воспользоваться субсидией можно будет только один раз, и ее маскимальный размер не должен превышать 50% от суммы сделки по покупке или строительству жилья. 1

Подать заявку можно будет в том числе, если с банком уже заключен договор о предоставлении займа – в период с 1 июля этого года до начала реализации программы. В таком случае нужно будет прислать письменное заявление с просьбой внести изменения в действующий договор о кредите, и предоставленная субсидия будет направлена на погашение основной суммы займа.

Член правления банка SEB Арнис Шкапарс: "Каждая программа государственной поддержки играет важную роль в повышении благосостояния и улучшении демографической ситуации в долгосрочной перспективе. В то же время такие инструменты поддержки позитивно влияют как на доступность жилья, так и на общую ситуацию с кредитованием в стране. Например, в 2019 году на покупку или ремонт жилья мы выдали жителям более 2500 займов на общую сумму 146 миллионов евро; половина из этих кредитов были предоставлены семьям или молодым специалистам при поддержке гарантий от ALTUM.

Благодаря новому механизму поддержки, предусмотренному именно для многодетных семей, можно будет быстрее накопить на первый взнос и приобрести более просторное, лучшее жилье". 1

Член правления ALTUM Инесе Зиле: "Уже на протяжении пяти лет в сотрудничестве с коммерческими банками мы успешно реализуем программу гарантий для семей с детьми и молодых специалистов. Предоставляемыми ею возможностями воспользовались уже почти 20 тысяч клиентов. Гарантии ALTUM доказали себя как эффективное решение в ситуациях, когда у семьи или молодого специалиста есть стабильные доходы, чтобы взять на себя кредитные обязательства, но не хватает накоплений на первый взнос. Субсидия Balsts станет дополнительной поддержкой для многодетных семей в приобретении подходящего жилья. Мы будем рады и в рамках этой программы продолжать успешное сотрудничество с банком SEB. Призываем присоединиться к числу партнеров Balsts любой банк, который хочет предложить своим клиентам – многодетным семьям – субсидии на покупку жилья".

Оформить субсидию Balsts можно будет, если средний объем брутто-доходов семьи на одного члена семьи за последний календарный год не превышает 17 000 EUR и заемщику не принадлежит другое жилье. Если в семье трое детей (или двое и наступила беременность), размер субсидии составит 8000 EUR, в свою очередь, если семья планирует покупать или строить здание с почти нулевым потреблением энергии, размер субсидии увеличится до 10 2(2)000 EUR. Если в семье больше трех детей (или трое детей и наступила беременность), размер субсидии составит 10 000 EUR, но если семья купит или построит здание с почти нулевым потреблением энергии, размер субсидии достигнет 12 000 EUR. Максимальная сумма сделки на приобретение или строительство жилья оценивается в 250 000 EUR, при этом размер субсидии не может превышать 50% от суммы сделки.