Чт, 12.11.2020
Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр
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  • Отставка Пуце и более 500 новых случаев коронавируса. Все, что вы могли пропустить 12 ноября

Отставка Пуце и более 500 новых случаев коронавируса. Все, что вы могли пропустить 12 ноября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 - 533. Два человека скончались.
  • Почти половина новых случаев - в Риге.
  • Думпис: мы видим последствия пятничных и субботних вечеринок.
  • Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев Covid-19.
  • В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 связывают с распространением в семьях.
  • SPKC сообщил о зараженном Covid-19 в автобусе Рига - Иецава - Бауска.
  • За две недели в Риге утроилось количество затронутых Covid-19 учебных заведений.
  • В России несколько врачей заразились Covid-19 после прививки "Спутник V".
  • За сутки в Литве выявлены 1553 случая Covid-19, скончались девять человек.
  • С жителем Эстонии произошел неприятный инцидент во время коронатеста - в носу сломался зонд-тампон для взятия пробы.
  • Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча.
  • В Эстонии стремительно растет распространение Covid-19: за сутки 374 новых случая.
  • Винькеле: 450-500 covid-пациентов в больницах - это граница.

Отставка Пуце:

"Я допустил ошибку". Пуце решил уйти с должности министра.

Служебные обязанности Пуце временно будет исполнять Пабрикс.

Мичеревскис: рассказанное мной - лишь малая часть того, что происходит на самом деле.

Другие события дня:

  • Однополые пары смогут брать отпуск после рождения ребенка.
  • Государство будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями.
  • Полиция в квартире в центре Риги обнаружила избитого четырехлетнего ребенка.
  • Профсоюз решил пока не требовать отставки министра образования Шуплинской.
  • KNAB просит предъявить обвинения во взяточничестве Броке, Миллерсу и Равису.
  • До апреля в Риге не будет взиматься пошлина за уличную торговлю.
  • Swedbank временно приостановил выдачу кредитов студентам.
  • На улице Чака появились полосы для велосипедистов.
  • Рижская дума разрешила уличным кафе работать зимой.
  • Многодетные семьи смогут получить субсидию на приобретение жилья в размере до 12 000 евро. Без возврата!
  • Возбуждено дело о доведении до самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова.
  • Полиция задержала подозреваемых в педофилии и просит отозваться возможных жертв.
  • Президент Украины Зеленский госпитализирован.
  • "Удаленка" в образовании может остаться навсегда.
  • Байден начинает формировать команду Белого дома.

​Новости из мира звезд:

  • Принц Гарри почтил память павших британских солдат в США, на родине ему этого не разрешили.
  • Бритни Спирс проиграла суд против отца и отказалась выступать из-за его опеки.
  • Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова заразилась коронавирусом.
  • Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом.

Новости из мира спорта:

  • Рижскому "Динамо" засчитаны ещё два технических поражения.
  • Уайт не поверил, что Поветкин заразился коронавирусом.
  • Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча.
  • Зырянов и Скворцов подписали пробные контракты с "Динамо".

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