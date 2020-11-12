Отставка Пуце и более 500 новых случаев коронавируса. Все, что вы могли пропустить 12 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 - 533. Два человека скончались.
- Почти половина новых случаев - в Риге.
- Думпис: мы видим последствия пятничных и субботних вечеринок.
- Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев Covid-19.
- В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 связывают с распространением в семьях.
- SPKC сообщил о зараженном Covid-19 в автобусе Рига - Иецава - Бауска.
- За две недели в Риге утроилось количество затронутых Covid-19 учебных заведений.
- В России несколько врачей заразились Covid-19 после прививки "Спутник V".
- За сутки в Литве выявлены 1553 случая Covid-19, скончались девять человек.
- С жителем Эстонии произошел неприятный инцидент во время коронатеста - в носу сломался зонд-тампон для взятия пробы.
- Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча.
- В Эстонии стремительно растет распространение Covid-19: за сутки 374 новых случая.
- Винькеле: 450-500 covid-пациентов в больницах - это граница.
Отставка Пуце:
"Я допустил ошибку". Пуце решил уйти с должности министра.
Служебные обязанности Пуце временно будет исполнять Пабрикс.
Мичеревскис: рассказанное мной - лишь малая часть того, что происходит на самом деле.
Другие события дня:
- Однополые пары смогут брать отпуск после рождения ребенка.
- Государство будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями.
- Полиция в квартире в центре Риги обнаружила избитого четырехлетнего ребенка.
- Профсоюз решил пока не требовать отставки министра образования Шуплинской.
- KNAB просит предъявить обвинения во взяточничестве Броке, Миллерсу и Равису.
- До апреля в Риге не будет взиматься пошлина за уличную торговлю.
- Swedbank временно приостановил выдачу кредитов студентам.
- На улице Чака появились полосы для велосипедистов.
- Рижская дума разрешила уличным кафе работать зимой.
- Многодетные семьи смогут получить субсидию на приобретение жилья в размере до 12 000 евро. Без возврата!
- Возбуждено дело о доведении до самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова.
- Полиция задержала подозреваемых в педофилии и просит отозваться возможных жертв.
- Президент Украины Зеленский госпитализирован.
- "Удаленка" в образовании может остаться навсегда.
- Байден начинает формировать команду Белого дома.
Новости из мира звезд:
- Принц Гарри почтил память павших британских солдат в США, на родине ему этого не разрешили.
- Бритни Спирс проиграла суд против отца и отказалась выступать из-за его опеки.
- Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова заразилась коронавирусом.
- Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом.
Новости из мира спорта:
- Рижскому "Динамо" засчитаны ещё два технических поражения.
- Уайт не поверил, что Поветкин заразился коронавирусом.
- Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча.
- Зырянов и Скворцов подписали пробные контракты с "Динамо".