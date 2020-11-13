Starp Citu ⟩ Балтийские бизнесмены дезинформации

Вместе с пандемией началась и инфодемия. Дезинформаторов стран Балтии объединяет не только ложь. Пока для большей части общества Covid-19 означает страхи по поводу здоровья и падения доходов, для них кризис открыл новые бизнес-возможности.
Популярнейшие распространители дезинформации научились продавать как свои лекции, книги и журналы, так и ожерелья для защиты от излучения 5G, витамины, продукты питания и даже волшебные палочки. В новом эпизоде передачи Starp citu - как зарабатывают распространители фейковых новостей в Балтии?