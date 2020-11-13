Пт, 13.11.2020
Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Starp Citu ⟩ Балтийские бизнесмены дезинформации

ФОТО: скриншот видео

Вместе с пандемией началась и инфодемия. Дезинформаторов стран Балтии объединяет не только ложь. Пока для большей части общества Covid-19 означает страхи по поводу здоровья и падения доходов, для них кризис открыл новые бизнес-возможности.

Популярнейшие распространители дезинформации научились продавать как свои лекции, книги и журналы, так и ожерелья для защиты от излучения 5G, витамины, продукты питания и даже волшебные палочки. В новом эпизоде передачи Starp citu - как зарабатывают распространители фейковых новостей в Балтии?

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