Из-за Covid-19 введен карантин в крупнейшей тюрьме Латвии

В тюрьме в настоящее время Covid-19 больны пятеро заключенных и четыре работника. В целом здесь содержится около 900 заключенных.

Карантин объявлен с сегодняшнего дня до 27 ноября.

В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний в тюрьме предпринимаются меры по изоляции заболевших заключенных и выявлению контактных лиц.

Введены также другие ограничения - отменены посещения заключенных, встречи с представителями госорганов и адвокатами, временно прекращены программы ресоциализации и образования.