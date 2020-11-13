Из-за Covid-19 введен карантин в крупнейшей тюрьме Латвии

В связи с опасностью распространения Covid-19 в местах лишения свободы объявлен карантин в Рижской центральной тюрьме - крупнейшей в Латвии, сообщили агентству в Управлении мест заключения (УМЗ).
В тюрьме в настоящее время Covid-19 больны пятеро заключенных и четыре работника. В целом здесь содержится около 900 заключенных.
Карантин объявлен с сегодняшнего дня до 27 ноября.
В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний в тюрьме предпринимаются меры по изоляции заболевших заключенных и выявлению контактных лиц.
Введены также другие ограничения - отменены посещения заключенных, встречи с представителями госорганов и адвокатами, временно прекращены программы ресоциализации и образования.
Как сообщает УМЗ, в Елгавской тюрьме ситуация не изменилась - здесь выявлено три инфицированных Covid-19 заключенных и один работник. Карантин в этой тюрьме действует с 4 по 18 ноября.