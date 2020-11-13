Лукашенко высказался о смерти белоруса, избитого из-за бело-красно-белого флага

Сегодня, 13 ноября, Александр Лукашенко дал интервью журналистам четырех стран. На встрече присутствовали представители белорусского телеканала ОНТ, российского "Первого канала" и ВГТРК, украинского "112 Украина" и казахского информагентства "Хабар". Во время встречи Лукашенко также высказался по поводу смерти Романа Бондаренко.

По сообщениям Telegram-канала "Пул Первого",

дело Романа Бондаренко находится на личном контроле у Лукашенко. Он выразил соболезнования родным погибшего парня. 1

"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни - это плохо. Особенно молодой человек", - заявил Лукашенко. - "Естественно, сегодня утром я поинтересовался, как идет расследование, а вчера предупредил председателя Следственного комитета, что это будет раскручиваться, эта проблема. Поэтому надо расследовать. Нужно честно и объективно все это расследовать. А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. ... Все, берем под контроль, начинаем расследовать".

Роман Бондаренко умер 12 ноября в Больнице скорой медицинской помощи Минска. В реанимацию он попал вечером позавчера, 11 ноября, после происшествия на "площади Перемен" на улице Червякова в Минске. Тогда во двор пришли неизвестные и стали срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт, после чего 31-летний Роман оказался в больнице с тяжелыми травмами.

По словам очевидцев, несколько человек отнесли Романа в бус. Сперва была информация о том, что его отвезли в РУВД, откуда передали медикам.

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко, но уголовное дело пока не возбуждено.

После известия о смерти Бондаренко по городам Беларуси прошли многочисленные акции памяти погибшего мужчины, на многих из них также прошли задержания.