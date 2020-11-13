Министр экономики призвал не открывать на выходных магазины мебели и стройматериалов

Несмотря на то, что постановление правительства об объявлении чрезвычайного положения не запрещает работу магазинов мебели и стройматериалов на выходных, министр экономики призвал эти магазины на выходных не работать.

"Мы получили информацию о легкомысленном отношении коммерсантов к действующим ограничениям в отношении работы торговых центров. Хозяйственные товары мы в настоящее время воспринимаем как одну из основных потребностей жителей, однако магазины мебели и стройматериалов я призываю на выходных не работать", - сказал Витенбергс.