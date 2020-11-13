В Латвии спад экспорта в этом году был самым маленьким в ЕС. А как с остальными странами?

В Латвии за этот период объем экспорта уменьшился на 2%. Спад зафиксирован во всех странах ЕС, по которым доступны данные, за исключением Ирландии, где экспорт вырос на 5%.

Самый большой спад экспорта в январе-сентябре был в Люксембурге (-22%), Франции (-19%), на Мальте (-17%), в Финляндии (-15%), Румынии (-14%), Португалии и Испании (-13%). В Эстонии спад экспорта составил 5%, в Литве - 6%.

Импорт в январе-сентябре уменьшился во всех странах ЕС, а больше всего - на Мальте (-38%), в Люксембурге (-19%), Испании и Португалии (-17%), Франции и Италии (-15%). В Латвии и Эстонии объемы импорта за указанный период уменьшились на 9%, в Литве - на 12%.