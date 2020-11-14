Найденная мертвой под Клайпедой жительница Илуксте могла стать жертвой преступления

Представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите пояснила, что 9 февраля этого года в Клайпедском районе Литвы у деревни Шаяпяй в лесном массиве были найдены фрагменты человеческих костей.

Литовская полиция по данному факту начала уголовный процесс. Чтобы установить личность, были назначены все необходимые экспертизы, которые установили, что найденные останки принадлежат объявленной без вести пропавшей в 2016 году Элизабеты Рукмане, пояснила Курсите.

Останки гражданки Латвии Элины Рукмане были найдены 9 февраля 2020 года в лесу недалеко от Клайпеды.

28 февраля 2016 года женщина вышла из дома и не вернулась. В ходе расследования выяснилось, что Рукмане выехала из Даугавпилса в Каунас и пропала без вести на автовокзале.