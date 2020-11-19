Эксперт выразил недоумение требованием к торговцам контролировать людей без масок

Он подчеркнул, что этот запрет особенно трудно реализовать в случаях, когда у дверей магазина не стоит охранник. Непонятно, как в таком случае продавец сможет выгнать человека без маски.

"Например, если в маленький магазин, где работает только один продавец, заходят четыре человека, и троих из них есть маски, а у одного - нет. Как продавец в таком случае может выгнать человека без маски?" - спрашивает руководитель LTA.

Он отметил, что в магазинах происходят случаи, когда продавец делает клиенту замечание по поводу отсутствия маски, а тот, например, открывает взятую с полки бутылку алкоголя и начинает пить. Это создает условия, при которых сложно его не обслужить. В других случаях такие клиенты сваливают какой-нибудь стенд с товаром, рассказал Данусевич.

Он также отметил, что торговец не может на глаз определить, отвечает ли конкретный клиент критериям, позволяющим ему не носить маску. Например, моложе ли он 13 лет и есть ли у него физическая или умственная болезнь.