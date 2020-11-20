Фото ⟩ Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ

Во время государственного праздника, 18 ноября, латвийские земессарги обнаружили в окрестностях Межапарка более 100 ручных гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, а также несколько других видов взрывчатых веществ, сообщили представители 54-го Огрского батальона.
"Во время государственного праздника мы как отмечаем, так и много работаем" - пишут в своем профиле в социальной сети Facebook земессарги 54-ого Огрского батальона.
18 ноября специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС получили звонок из Межапарка, где рабочие обнаружили девять ручных гранат.
Прибыв на место вызова, территорию раскопали и обыскали, пока специалистами не было найдено большое количество взрывоопасных предметов.
В том числе 101 ручная граната, 20 кг взрывчатки, детонаторы, 50 мин, 250 электродетонаторов, 28 инженерных зарядов, а также 2160 легких винтовочных боеприпасов, 200 капсульных детонаторов, 15 кг пластической взрывчатки.
Все было вывезено на Адажский полигон и уничтожено.
Галерея: Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ
Земессарги напоминают о действиях при обнаружении потенциально взрывоопасных объектов:
- Место обнаружения предметов должно быть по возможности ограждено, обозначено (ни в коем случае нельзя касаться самих предметов);
- О находке необходимо сообщить в Государственную полицию по телефону 110 и предоставить визуальное описание обнаруженных объектов;
- Следовать полученным инструкциям, пока специалисты НВС не прибудут на место происшествия, чтобы обезвредить найденные предметы.