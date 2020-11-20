Фото ⟩ Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ

"Во время государственного праздника мы как отмечаем, так и много работаем" - пишут в своем профиле в социальной сети Facebook земессарги 54-ого Огрского батальона.

18 ноября специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС получили звонок из Межапарка, где рабочие обнаружили девять ручных гранат.

Прибыв на место вызова, территорию раскопали и обыскали, пока специалистами не было найдено большое количество взрывоопасных предметов.

В том числе 101 ручная граната, 20 кг взрывчатки, детонаторы, 50 мин, 250 электродетонаторов, 28 инженерных зарядов, а также 2160 легких винтовочных боеприпасов, 200 капсульных детонаторов, 15 кг пластической взрывчатки.

Все было вывезено на Адажский полигон и уничтожено.

Галерея: Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ