Пт, 20.11.2020
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Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
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  • Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ

Фото ⟩ Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ

ФОТО: facebook.com

Во время государственного праздника, 18 ноября, латвийские земессарги обнаружили в окрестностях Межапарка более 100 ручных гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, а также несколько других видов взрывчатых веществ, сообщили представители 54-го Огрского батальона.

"Во время государственного праздника мы как отмечаем, так и много работаем" - пишут в своем профиле в социальной сети Facebook земессарги 54-ого Огрского батальона.

18 ноября специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС получили звонок из Межапарка, где рабочие обнаружили девять ручных гранат.

Прибыв на место вызова, территорию раскопали и обыскали, пока специалистами не было найдено большое количество взрывоопасных предметов.

В том числе 101 ручная граната, 20 кг взрывчатки, детонаторы, 50 мин, 250 электродетонаторов, 28 инженерных зарядов, а также 2160 легких винтовочных боеприпасов, 200 капсульных детонаторов, 15 кг пластической взрывчатки.

Все было вывезено на Адажский полигон и уничтожено.

Галерея: Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ 

Земессарги напоминают о действиях при обнаружении потенциально взрывоопасных объектов:

  • Место обнаружения предметов должно быть по возможности ограждено, обозначено (ни в коем случае нельзя касаться самих предметов);
  • О находке необходимо сообщить в Государственную полицию по телефону 110 и предоставить визуальное описание обнаруженных объектов;
  • Следовать полученным инструкциям, пока специалисты НВС не прибудут на место происшествия, чтобы обезвредить найденные предметы.

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