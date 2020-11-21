В тендере QR-билетов для Rīgas Satiksme победила компания - спонсор партии "Для развития Латвии"

Только что закончилась закупка так называемых QR-билетов, которые будут действительны в транспорте Rīgas Satiksme и которые можно приобрести в приложении на телефоне. Однако в тендере победило самое дорогое предложение, к тому же владельцем претендента является один из крупнейших спонсоров партии "Для развития Латвии" Улдис Миеркалнс, сообщает Panorāma.
Победителем тендера стало ООО Catchsmart, принадлежащее бизнесмену Улдису Миеркалнсу, который является одним из крупнейших спонсоров партии "Для развития Латвии". Закупка проходила в то время, когда Ригой руководила временная администрация.
И Catchsmart, и Rīgas satiksme отрицают, что связь Меркалнса с партией дала какое-либо преимущество в конкурсе.
В настоящее время Rīgas satiksme собирается подписать договор с Catchsmart, которому будет дано три месяца на разработку билетов с QR-кодом.
Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке