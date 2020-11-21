В тендере QR-билетов для Rīgas Satiksme победила компания - спонсор партии "Для развития Латвии"

​Только что закончилась закупка так называемых QR-билетов, которые будут действительны в транспорте Rīgas Satiksme и которые можно приобрести в приложении на телефоне. Однако в тендере победило самое дорогое предложение, к тому же владельцем претендента является один из крупнейших спонсоров партии "Для развития Латвии" Улдис Миеркалнс, сообщает Panorāma.