Несколько евро за работу с заболевшими Covid-19 - изменят ли доплаты медикам?

Весной оценка медицинской работы была совсем другой. Например, в апреле в Рижской Восточной больнице надбавки для двух сотрудников составляли 50% от заработной платы, выплачивая в среднем 406 евро, а остальным - в среднем 144 евро. В службе скорой медицинской помощи доплата составляла от нескольких десятков евро до 167 евро, в Цесисской больнице в среднем 107 евро, но, например, в Детской клинической университетской больнице всего 46 евро, в Сигулдской больнице - 18 евро, а в Лиепайской районной больнице - всего пять евро.

Эти различия исходили из формулы Национальной службы здравоохранения: процент пособия был рассчитан на основе прямого контакта с пациентом с Covid-19, несмотря на то, что в течение всего времени дежурства необходимо было соблюдать подготовку и меры предосторожности.

Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Арис Каспаранс признает, что есть вещи, которые нужно улучшать. Весной подход был слишком бюрократическим, поэтому теперь размер помощи был изменен на 50% в качестве возможной премии для большей части, и расчеты были упрощены без необходимости предоставлять подробные отчеты.

Работникам приемного отделения будут выплачиваться надбавки вне зависимости от того, поступил ли во время дежурства пациент с Covid-19 или нет.

Сейчас до конца года обещаны премии врачам. Суд выделил правительству финансирование - неполные три миллиона евро - только на октябрь. Остальное будет выделено в начале следующего года - из резервного бюджета на 2021 год. В Минздраве не сомневаются, что эти деньги хоть и не зачислены, но будут, это обещает и Министерство финансов.

Это не означает, что споры о доплатах с отраслью закончены. Не решен вопрос об уровне надбавок при госпитализации, так как в крупных больницах он составляет 30%, а в маленьких - 20%. "Руководители больниц также подчеркнули, что это такая небольшая дискриминация, что при работе в одинаковых условиях в приемном отделении эти пособия различаются", - отметил Я. Калейс.