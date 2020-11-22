"Данные просто кричат": системе здравоохранения Латвии угрожает крах

Учитывая подготовленный еще весной документ, текущая ситуация показывает, что успособность системы здравоохранения бороться с Covid-19 на грани краха. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что ряд врачей болеют или находятся на самоизоляции, сообщила сегодня вечером программа Nekā personīga на канале TV3.
Согласно секретному правительственному документу, весной этого года правительство подсчитало, что, когда число инфицированных Covid-19 достигнет 20 тысяч человек, латвийская система здравоохранения будет парализована. Если вирус продолжит распространяться такими же темпами, как сейчас, это произойдет менее чем через месяц. В настоящее время, чтобы принимать пациентов с Covid-19, другие медицинские услуги ограничены, сотни врачей заражены или находятся на самоизоляции, поэтому здравоохранение уже находится в кризисе, сообщает Nekā personīga.
Весной этого года эксперты разработали три правительственных сценария развития событий в связи с эпидемией. Сообщение было засекречено, но теперь его обнародовали. В нем спрогнозировано количество смертей в зависимости от распространения вируса и рассчитано, когда система здравоохранения будет парализована.
При самом оптимистичном сценарии заболеет 1000 человек, скончаются - от 10 до 52. В худшем случае заразится 5% населения, или почти 100 тысяч, а от одной до пяти тысяч умрут. Однако когда заболеет хотя бы 1% населения, реанимационные мероприятия не смогут быть предоставлены всем тяжелобольным, а при 0,5% заболевших людям не хватит больничных коек.
В настоящее время полпроцента населения Латвии инфицировано коронавирусом. Это еще не худший сценарий для правительства, но тенденция отрицательная. Как прогнозировалось весной, в больницах заканчиваются места.
"Я уже вижу, что в больницах кризис, нам уже четыре недели рассказывают о ситуации, неделю за неделей нам объясняют, насколько серьезна ситуация, мы показываем статистику, как каждую неделю появляется все больше трудностей, растет количество врачей, которые больны или помещены на карантин", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"У нас есть 200 инфекционных коек, которые ежедневно бесплатно доступны для пациентов с Covid-19. Сегодня мы увеличили их количествотакая до 595 коек. Разница между 200 и 595 - это своеобразная переустановка, которая является неким закодированным посылом, чтобы ничего больше не делать", - продолжил премьер.
Весной эксперты прогнозировали четыре стадии пандемии. В первых двух случаях заболеваемость контролируется и врачи оказывают помощь инфицированным. В третьем случае система здравоохранения исчерпывает ресурсы, в четвертом - система перегружена и неотложная помощь больше не может быть оказана.
Согласно плану пандемии, разработанному экспертами, Латвия в настоящее время находится на третьей стадии, когда у большинства пациентов невозможно определить источник инфекции. На этом этапе планировалось запустить кризисную коммуникацию и запросить международную помощь. Вместо этого правительство предлагает ослабить ограничения.
В свою очередь, вводить более строгие ограничения правительство не хочет из-за задержек в системе поддержки для тех, кто потерял доход.
Кариньш напомнил, что болезнь можно остановить, если все общество будет соблюдать меры безопасности.
Однако, как отмечает передача, данные о заболеваемости показывают, что полагаться на общественную ответственность нельзя. Когда весной в Латвии были обнаружены первые случаи Covid-19, в основном это были люди, приехавшие или вернувшиеся из-за границы. Первые вспышки на рабочих местах были в похоронном бюро в Елгаве и на мебельной фабрике в Саласпилсе, затем вирус достиг социальных центров Gaiļezers и Mārsnēni в Приекульском крае.
Сейчас ситуация намного хуже. Заболевание сначала вспыхнуло в Риге, затем - в Кулдиге, Даугавпилсе и Вецпиебалге. С учетом численности населения в Риге и Латгалии уровень заболеваемости у нас выше, чем, например, в некоторых регионах Германии, сообщает Nekā personīga.
С момента повторного введения режима ЧС прошло две недели. Данные Google показывают, что за это время в Латвии передвижение людей на работу, в магазины и использование ими общественного транспорта сократилось не так явно, как весной. В Даугавпилсе ограничения вступили в силу в конце сентября. Там люди более послушны, но заболеваемость не снижается.
За пару месяцев заболело 12 тысяч человек - в десять раз больше, чем весной. Covid-19 пока не обнаружен только в десяти регионах Латвии. Исследовательский центр Вашингтонского университета в настоящее время прогнозирует, что без ужесточения ограничений к марту Covid-19 станет причиной гибели тысячи человек в Латвии. Если носить маски повсюду, в том числе на рабочем месте, это число сократится до 370.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga на латышском языке