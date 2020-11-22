"Данные просто кричат": системе здравоохранения Латвии угрожает крах

Согласно секретному правительственному документу, весной этого года правительство подсчитало, что, когда число инфицированных Covid-19 достигнет 20 тысяч человек, латвийская система здравоохранения будет парализована. Если вирус продолжит распространяться такими же темпами, как сейчас, это произойдет менее чем через месяц. В настоящее время, чтобы принимать пациентов с Covid-19, другие медицинские услуги ограничены, сотни врачей заражены или находятся на самоизоляции, поэтому здравоохранение уже находится в кризисе, сообщает Nekā personīga.

Весной этого года эксперты разработали три правительственных сценария развития событий в связи с эпидемией. Сообщение было засекречено, но теперь его обнародовали. В нем спрогнозировано количество смертей в зависимости от распространения вируса и рассчитано, когда система здравоохранения будет парализована.

При самом оптимистичном сценарии заболеет 1000 человек, скончаются - от 10 до 52. В худшем случае заразится 5% населения, или почти 100 тысяч, а от одной до пяти тысяч умрут. Однако когда заболеет хотя бы 1% населения, реанимационные мероприятия не смогут быть предоставлены всем тяжелобольным, а при 0,5% заболевших людям не хватит больничных коек.

В настоящее время полпроцента населения Латвии инфицировано коронавирусом. Это еще не худший сценарий для правительства, но тенденция отрицательная. Как прогнозировалось весной, в больницах заканчиваются места.

"Я уже вижу, что в больницах кризис, нам уже четыре недели рассказывают о ситуации, неделю за неделей нам объясняют, насколько серьезна ситуация, мы показываем статистику, как каждую неделю появляется все больше трудностей, растет количество врачей, которые больны или помещены на карантин", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"У нас есть 200 инфекционных коек, которые ежедневно бесплатно доступны для пациентов с Covid-19. Сегодня мы увеличили их количествотакая до 595 коек. Разница между 200 и 595 - это своеобразная переустановка, которая является неким закодированным посылом, чтобы ничего больше не делать", - продолжил премьер.

Весной эксперты прогнозировали четыре стадии пандемии. В первых двух случаях заболеваемость контролируется и врачи оказывают помощь инфицированным. В третьем случае система здравоохранения исчерпывает ресурсы, в четвертом - система перегружена и неотложная помощь больше не может быть оказана.

Согласно плану пандемии, разработанному экспертами, Латвия в настоящее время находится на третьей стадии, когда у большинства пациентов невозможно определить источник инфекции. На этом этапе планировалось запустить кризисную коммуникацию и запросить международную помощь. Вместо этого правительство предлагает ослабить ограничения.

В свою очередь, вводить более строгие ограничения правительство не хочет из-за задержек в системе поддержки для тех, кто потерял доход.

Кариньш напомнил, что болезнь можно остановить, если все общество будет соблюдать меры безопасности.

Однако, как отмечает передача, данные о заболеваемости показывают, что полагаться на общественную ответственность нельзя. Когда весной в Латвии были обнаружены первые случаи Covid-19, в основном это были люди, приехавшие или вернувшиеся из-за границы. Первые вспышки на рабочих местах были в похоронном бюро в Елгаве и на мебельной фабрике в Саласпилсе, затем вирус достиг социальных центров Gaiļezers и Mārsnēni в Приекульском крае.

Сейчас ситуация намного хуже. Заболевание сначала вспыхнуло в Риге, затем - в Кулдиге, Даугавпилсе и Вецпиебалге. С учетом численности населения в Риге и Латгалии уровень заболеваемости у нас выше, чем, например, в некоторых регионах Германии, сообщает Nekā personīga.

С момента повторного введения режима ЧС прошло две недели. Данные Google показывают, что за это время в Латвии передвижение людей на работу, в магазины и использование ими общественного транспорта сократилось не так явно, как весной. В Даугавпилсе ограничения вступили в силу в конце сентября. Там люди более послушны, но заболеваемость не снижается.

За пару месяцев заболело 12 тысяч человек - в десять раз больше, чем весной. Covid-19 пока не обнаружен только в десяти регионах Латвии. Исследовательский центр Вашингтонского университета в настоящее время прогнозирует, что без ужесточения ограничений к марту Covid-19 станет причиной гибели тысячи человек в Латвии. Если носить маски повсюду, в том числе на рабочем месте, это число сократится до 370.