Пн, 23.11.2020
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Re:Check
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Изменения в чековой лотерее: расширен перечень документов и добавились чеки по отраслям

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Сейм в понедельник, 23 ноября, в окончательном чтении утвердил поправки к закону о чековой лотерее, расширяющие перечень документов, которые можно регистрировать на лотерею. Также введены розыгрыши чеков по отраслям.

До этого регистрировать для участия в лотерее можно было лишь чеки, квитанции и билеты, а в дальнейшем можно будет также включать счета об оплате товаров и услуг, заказанных через интернет.

Для того чтобы люди более активно подавали чеки за товары и услуги отраслей, где высока доля теневой экономики, поправки предусматривают введение отраслевых розыгрышей.

Поправки являются частью пакета законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2021 год.

Как сообщили в Службе государственных доходов (СГД), за год на чековую лотерею было подано 16,6 млн платежных документов, а полученная информация позволила налоговой службе раскрыть и устранить нарушения, пополнив бюджет на 1,2 млн евро.

В результате превентивных мероприятий и тематических проверок по результатам чековой лотереи 932 предпринимателя подали уточненные декларации и дополнительно задекларировали налоги на сумму 1,195 млн евро, а по результатам 43 тематических проверок применены штрафы на сумму 21 540 евро.

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