По объемам тестирования на Covid-19 Литва и Эстония - среди лидеров в Европе

Литва входит в категорию государств, где количество сделанных тестов в период 9-15 ноября на 100 тысяч жителей составляло от 2500 до 4999. Из трех стран Балтии в эту же категорию попала Эстония, в Латвии объемы тестирования составляли 1000-2499 тестов на 100 тыс. жителей.