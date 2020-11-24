В Мадоне закрывают детский сад: Covid-19 диагностировали еще у трех работников

Первый случай инфицирования в детском саду "Kastanītis" был констатирован 20 ноября. В понедельник, 23 ноября, во время анализа слюны сотрудников заболевание было выявлено еще у трех сотрудников, поэтому было принято решение о закрытии учреждения.

В самоуправлении указали, что после получения результатов теста на Covid-19, в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и муниципалитетом Мадоны, были приняты все необходимые меры по ограничению распространения заболевания.