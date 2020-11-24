Вт, 24.11.2020
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Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

В Мадоне закрывают детский сад: Covid-19 диагностировали еще у трех работников

Иллюстративное фото

ФОТО: Anna Nahabed/shutterstock.com

В Мадоне в детском саду "Kastanītis" Covid-19 заразились еще трое сотрудников, из-за чего мэрия решила закрыть учреждение до 3 декабря, сообщили агентству LETA в самоуправлении города Мадоне.

Первый случай инфицирования в детском саду "Kastanītis" был констатирован 20 ноября. В понедельник, 23 ноября, во время анализа слюны сотрудников заболевание было выявлено еще у трех сотрудников, поэтому было принято решение о закрытии учреждения.

В самоуправлении указали, что после получения результатов теста на Covid-19, в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и муниципалитетом Мадоны, были приняты все необходимые меры по ограничению распространения заболевания.

По данным SPKC, за последние две недели в Мадонском крае Covid-19 заболели 13 человек.

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