В России установлен рекорд смертности пациентов с Covid-19: более 500 человек за сутки

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве - 4685 человек, Санкт-Петербурге - 3421 и Подмосковье - 1005 человек.

Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заразились 2 162 503, пишет "Медуза".

Скончались за сутки от коронавируса 507 пациентов, что стало для России новым рекордом суточной смертности. Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен накануне - 491 умерший человек.

Всего с начала пандемии в стране от Covid-19 умерли 37 538 человек.