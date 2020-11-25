Ср, 25.11.2020
Из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке. Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В России установлен рекорд смертности пациентов с Covid-19: более 500 человек за сутки

Ковидный госпиталь в Вологде

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано  23 675 новых случаев Covid-19, скончались 507 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве - 4685 человек, Санкт-Петербурге - 3421 и Подмосковье - 1005 человек.

Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заразились  2 162 503, пишет "Медуза".

Скончались за сутки от коронавируса 507 пациентов, что стало для России новым рекордом суточной смертности. Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен накануне - 491 умерший человек.

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Всего с начала пандемии в стране от Covid-19 умерли 37 538 человек.

В свою очередь выздоровели 1 660 419 человек, из них из больниц были выписаны 25 748 пациентов.

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