Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

В Литве за сутки 2289 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 384

ФОТО: EPA/Scanpix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека. В Эстонии подтверждено 384 новых случая Covid-19, вирус унес еще три жизни.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

По иным причинам скончались еще 19 зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 655 случаев заражения коронавирусом. В данный момент больны 38 755 человек, 12 282 человека выздоровели.

В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 697 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1,197 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 384 первичных теста  на коронавирус, три человек скончались.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 303,09 случая  на 100 000 населения.

Госпитализированы 163 пациента с Covid-19. 

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