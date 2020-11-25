В Литве за сутки 2289 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 384

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека. В Эстонии подтверждено 384 новых случая Covid-19, вирус унес еще три жизни.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
По иным причинам скончались еще 19 зараженных.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 655 случаев заражения коронавирусом. В данный момент больны 38 755 человек, 12 282 человека выздоровели.
В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.
За минувшие сутки было взято 12 697 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1,197 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 384 первичных теста на коронавирус, три человек скончались.
Заболеваемость за последние 14 дней составляет 303,09 случая на 100 000 населения.
Госпитализированы 163 пациента с Covid-19.