В Литве за сутки 2289 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 384

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

По иным причинам скончались еще 19 зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 655 случаев заражения коронавирусом. В данный момент больны 38 755 человек, 12 282 человека выздоровели.

В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 697 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1,197 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 384 первичных теста на коронавирус, три человек скончались.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 303,09 случая на 100 000 населения.