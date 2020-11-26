BIOR обеспечит тестирование на Covid-19 также в Резекне и Даугавпилсе

Научно-исследовательский институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR с сегодняшнего дня расширяет возможности сделать тест на Covid-19 в Латгале, открыв пункты тестирования в Резекне и Даугавпилсе, сообщили агентству LETA в институте.
В Резекне тест на коронавирус можно сдать на ул. Лиепу, 33 по рабочим дням с 8.00 до 12.00, в Даугавпилсе - на ул. Варшавас, 24 по рабочим дням с 8.00 до 12.00.
Для сдачи оплаченного государством анализа на Covid-19 необходимо направление семейного врача или другого специалиста, а без направления анализы будут стоить 38,83 евро.
Записаться на тестирование можно по телефонам 28369560 и 8303.
Тестирование на Covid-19 BIOR проводит и в Риге на ул. Леюпес, 3. Предприятия и учреждения также могут заказать выезд бригады медиков BIOR для тестирования на месте.