Гаусс: airBaltic попросит помощи правительства, если весной ситуация не улучшится

"Если весной объемы деятельности начнут расти и вернутся к норме летом, мы думаем, что второй вклад не потребуется. В то же время мы видим, что ряд европейских авиакомпаний уже обращаются к правительствам с просьбой о втором этапе помощи. Если весной ситуация не изменится и Covid-19 никуда не исчезнет, нам придется идти к правительству", - сказал он.

По словам Гаусса, 250 млн евро, которые государство вложило в капитал авиакомпании летом, использованы для покрытия фиксированных затрат и компенсаций уволенным работникам.

До весны новых увольнений не будет, в авиакомпании останутся работать примерно 1000 сотрудников. Если же ситуация не изменится, придется думать о новом сокращении затрат.

Сейчас airBaltic выполняет в неделю около 300 полетов, перевозит 10-15 тыс. пассажиров, доходы в неделю составляют 1,1-1,5 млн евро, и это значительно меньше, чем летом. Авиакомпания покрывает затраты на полеты, но не зарабатывает.