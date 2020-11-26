Чт, 26.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Гаусс: airBaltic попросит помощи правительства, если весной ситуация не улучшится

Мартин Гаусс

ФОТО: LETA

Вторая волна пандемии Covid-19 оказалась тяжелее, чем прогнозировалось, но латвийская национальная авиакомпания airBaltic обратится за дополнительной помощью к правительству только весной, если ситуация не улучшится, заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. 

"Если весной объемы деятельности начнут расти и вернутся к норме летом, мы думаем, что второй вклад не потребуется. В то же время мы видим, что ряд европейских авиакомпаний уже обращаются к правительствам с просьбой о втором этапе помощи. Если весной ситуация не изменится и Covid-19 никуда не исчезнет, нам придется идти к правительству", - сказал он. 

По словам Гаусса, 250 млн евро, которые государство вложило в капитал авиакомпании летом, использованы для покрытия фиксированных затрат и компенсаций уволенным работникам.

До весны новых увольнений не будет, в авиакомпании останутся работать примерно 1000 сотрудников. Если же ситуация не изменится, придется думать о новом сокращении затрат. 

Сейчас airBaltic выполняет в неделю около 300 полетов, перевозит 10-15 тыс. пассажиров, доходы в неделю составляют 1,1-1,5 млн евро, и это значительно меньше, чем летом. Авиакомпания покрывает затраты на полеты, но не зарабатывает. 

Убытки airBaltic в этом году прогнозируются в размере 250-280 млн евро, сказал Гаусс. Он выразил надежду, что весной уже будет ощущаться влияние вакцинации, и воздушные перевозки начнут восстанавливаться. 

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