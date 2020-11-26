Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна. Он дважды признавался во лжи о контактах с послом России

"Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", - написал Трамп.

Напомним, что Флинн занимал должность советника Трампа в течение трех недель в начале 2017 года. Он был фигурантом расследования о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Флинна обвиняли в даче ложных показаний ФБР о переговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.