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Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна. Он дважды признавался во лжи о контактах с послом России

Дональд Трамп

ФОТО: Shutterstock

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил 25 ноября в Twitter, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, пишет "Медуза".

"Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", - написал Трамп.

Напомним, что Флинн занимал должность советника Трампа в течение трех недель в начале 2017 года. Он был фигурантом расследования о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Флинна обвиняли в даче ложных показаний ФБР о переговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

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