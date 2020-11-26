Рекордный прирост Covid-19: ЧС продлят, Винькеле грозит строгими ограничениями по всей стране

Винькеле пригрозила новыми ограничениями

Распространение Covid-19 в Латвии является "очень, очень серьезным", и, если ситуация не улучшится, строгие ограничения нужно будет вводить по всей стране, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Министр подчеркнула, что сегодняшние цифры говорят о серьезности ситуации. Она добавила, что система здравоохранения, больницы, медперсонал, которые в таком режиме работают с марта, близки к границе, когда нужно будет существенно ограничивать предоставление медицинских услуг людям, которые ждут плановой помощи.

Она добавила, что завтра, 27 ноября, вступят в силу более жесткие ограничения, которые существенно ограничат возможности образования и экономической активности в 12 самоуправлениях.

"Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну", - подчеркнула Винькеле. 2

Режим ЧС продлят

Режим чрезвычайной ситуации будет продлен, решение о сроках правительство примет на следующей неделе, заявила Винькеле.

"Цифры показывают, что продление чрезвычайной ситуации - реальность, но срок продления, возможно, будет понятен на следующей неделе после еженедельного обобщения данных", - сказала министр.

Как известно, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии с 9 ноября по 6 декабря объявлена чрезвычайная ситуация, предусматривающее ряд ограничений.

О том, почему не удается контролировать распространение Covid-19

Пытаясь объяснить, почему, несмотря на введенные ограничения, все еще невозможно контролировать распространение Covid-19, Винькеле сослалась на крупную вспышку инфекции, обнаруженную на предприятии по переработке рыбы Brīvais vilnis.

"Одним из примеров является компания Brīvais vilnis в Салацгриве, где произошла очень большая и значительная вспышка. Мы знаем уже несколько месяцев, и эпидемиологи неустанно напоминают нам, что рабочие места являются одной из зон наибольшего риска заражения.

В этом случае руководство компании не совсем сотрудничает с эпидемиологами и расследованием. В результате это влияет не только на деятельность компании, но и весь муниципалитет", - 2

сказала министр, напомнив, что Салацгрива является одним из муниципалитетов, на которые будут распространяться более строгие ограничения.

В качестве еще одного примера неспособности ограничить распространение Covid-19 Винькеле упомянула историю молодого человека, которая в эти дни активно распространяется в социальных сетях. Человек поделился своей историей заболевания Covid-19, отметив, что всегда был аккуратен и соблюдал ограничения - он использовал маску, держал расстояние, дезинфицировал руки.

"Но был один раздел, в котором он не был так честен - контакты и встречи с друзьями. Это привело как к заболеванию этого человека, так и к заражению еще семи его близких", - резюмировала министр. 2

Политик поблагодарила за рассказ о личном опыте, который, среди прочего, показывает, что никакие внешние ограничения, контролируемые полицией, не помогут, если действительно каждый не будет следовать ограничениям сам.