Тяжелая авария на Таллиннском шоссе: пострадали три машины и маленький ребенок

Невнимательность при плотном движении на Таллиннском шоссе, на участке между Упеслеяс и Цекуле, утром в пятницу закончилась для водителя SAAB аварией, в которой пострадали еще два автомобиля.

Водитель SAAB практически не тормозя врезался в остановившуюся на шоссе колонну машин. Комментируя произошедшее, он признал, что причина аварии очень проста - он не заметил, что машины поворачивают.

Внедорожник Volvo, который стоял на шоссе, ожидая, когда можно будет повернуть на Упеслеяс, в этой аварии пострадал меньше всего. Куда сильнее последствия удара ощутил именно водитель Volvo и малолетний пассажир машины, стоявшей за джипом. Им на помощь поспешили три бригады медиков, был привлечен и экипаж врачей-специалистов.

"В ДТП пострадали два человека - ребенок дошкольного возраста и взрослый, оба были доставлены в больницу. Ребенок получил очень серьезные травмы, это были несколько значительных телесных повреждений. В свою очередь в взрослого травмы относительно легкие. Состояние обоих пострадавших характеризуется как стабильное", - указала представитель NMPD Арита Фреймане.

Примерно час движение в обоих направлениях Таллиннского шоссе было затруднено. Полностью его восстановили в девять часов утра.