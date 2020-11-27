Тяжелая авария на Таллиннском шоссе: пострадали три машины и маленький ребенок

Серьезное ДТП утром в пятницу произошло в Стопиньском крае на Таллиннском шоссе. Столкнулись три транспортных средства, так как один из водителей отвлекся от дороги, сообщает Degpunktā.
Невнимательность при плотном движении на Таллиннском шоссе, на участке между Упеслеяс и Цекуле, утром в пятницу закончилась для водителя SAAB аварией, в которой пострадали еще два автомобиля.
Водитель SAAB практически не тормозя врезался в остановившуюся на шоссе колонну машин. Комментируя произошедшее, он признал, что причина аварии очень проста - он не заметил, что машины поворачивают.
Внедорожник Volvo, который стоял на шоссе, ожидая, когда можно будет повернуть на Упеслеяс, в этой аварии пострадал меньше всего. Куда сильнее последствия удара ощутил именно водитель Volvo и малолетний пассажир машины, стоявшей за джипом. Им на помощь поспешили три бригады медиков, был привлечен и экипаж врачей-специалистов.
"В ДТП пострадали два человека - ребенок дошкольного возраста и взрослый, оба были доставлены в больницу. Ребенок получил очень серьезные травмы, это были несколько значительных телесных повреждений. В свою очередь в взрослого травмы относительно легкие. Состояние обоих пострадавших характеризуется как стабильное", - указала представитель NMPD Арита Фреймане.
Примерно час движение в обоих направлениях Таллиннского шоссе было затруднено. Полностью его восстановили в девять часов утра.
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