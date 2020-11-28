В Babybox Детской больницы оставлена малышка

В этом году это первый младенец, оставленный в Babyboxе Детской больницы.

Babybox в Детской больнице был открыт в сентябре 2009 года и был первым в Латвии. Всего в стране имеется восемь Babybox - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.