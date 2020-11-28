Сб, 28.11.2020
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В Babybox Детской больницы оставлена малышка

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу в Babybox Детской клинической университетской больницы оставлена девочка в возрасте около четырех месяцев, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям больницы Даце Залдате-Розентале.

Вес ребенка составляет около 7 кг, рост 65 сантиметров. Девочку осмотрели врачи, состояние ее здоровья хорошее.

В этом году это первый младенец, оставленный в Babyboxе Детской больницы.

Babybox в Детской больнице  был открыт в сентябре 2009 года и был первым в Латвии. Всего в стране имеется восемь Babybox - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

За прошедшие годы в них оставлено около 50 младенцев.

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