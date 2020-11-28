Maxima уже десять лет пытается построить магазин в одном из районов Таллинна, но жители против. Почему?

После того, как Maxima приобрела участок, была предпринята попытка сломить сопротивление местных жителей силой. А именно, участок Maxima с одной стороны граничит с Меривялья-теэ, а с другой стороны - с находящейся в частной собственности Пуки-теэ, где расположены индивидуальные дома и таунхаусы. Согласно предыдущей планировке, таунхаус на Пуки-теэ, 31 был приграничным соседом Maxima, и чтобы обеспечить доступ, компания выкупила жилые боксы и планировала за свой счет снести здание и расширить участок под магазин. Maxima также владеет прилегающим незастроенным участком с высоким озеленением по адресу Пуки-теэ, 29, за счет которого также хотели расширить участок торгового центра. Но все это было давно. С тех пор многое изменилось.

Если предыдущая детальная планировка позволяла построить на участке трехэтажный отель, то по новой планировке Maxima хочет получить право построить на участке здание высотой 11 метров, которое расположено на участке в соответствии с пожеланиями соседей.

"Эта планировка составлена довольно давно. Пять лет назад прошло открытое обсуждение, где мы представили первоначальное планировочное решение, которое сейчас несколько изменилось. Целью планировки, в отличие от более ранней, является объединение объектов недвижимости по адресам Меривялья-теэ, 80, Пуки-теэ, 29 и 31 и назначения права застройки двум зарегистрированным объектам недвижимости для строительства здания магазина", - сказал представляющий бюро K-Project архитектор Каур Ласс во вторник.

Он подчеркнул, что составляемая детальная планировка соответствует действующей общей планировке Пирита. "В общей планировке эта территория обозначена как многофункциональная. В предыдущем решении магазин частично охватывал зону маленьких домов, больше не охватывает. Хотя строительство служебных, образовательных, медицинских, развлекательных, хобби, а также коммерческих зданий на земле небольших домов разрешается, решение об изменении было принято в результате предыдущих общественных консультаций", - объяснил Ласс.

С этим не согласился архитектор Тоомас Паавер, которого противники магазина пригласили в качестве эксперта. "Каждое добавляемое нами строение должно улучшать жилую среду. Закон о планировании также начинается с принципа улучшения жилой среды. Если строительство здания, предназначенного для обслуживания жителей, наносит ущерб существующей достойной жилой среде, то зачем планировать такое здание?" - спросил Паавер.

В вопросе соответствия общей планировке архитекторы расходятся во мнениях. По словам Паавера, общая планировка района ставит цель сохранить Пирита как ценный жилой район и обеспечивает разумную границу между интегрированной жилой средой Пуки-теэ и новым зданием, обслуживающим более обширную территорию.

И Паавер и живущий на Пуки-теэ Ранду Рийберг считают, что согласно общей планировке для этого участка подходит почти едва ли не все, кроме того, что там сейчас планируется.

Ласс, в свою очередь, подчеркнул, что пожелания жителей во всем учтены и объемы строительства сокращены. "Раньше здесь планировалась общественная зона с детской площадкой, теперь ее заменили просто зеленой зоной. Объем коммерческого здания также уменьшится, к тому же здание находится дальше от Пуки-теэ, чем раньше. Согласно старой планировке, допускавшей строительство гостиницы, наибольшая площадь застройки составляла 4110 квадратных метров, площадь грунта - 12 773 квадратных метра. Размер участка составляет сейчас 10 275 квадратных метров, а площадь под застройку уменьшилась на 550 квадратных метров и теперь составляет 3 560 квадратных метров. Поскольку жителей не устраивала парковка, мы вернулись к решению подземной парковки", - сказал Ласс.

Он добавил, что планируемый магазин также не должен создавать проблем с дорожным движением. "Сегодняшний перекресток Мяхе-теэ позволяет принимать очень большие транспортные нагрузки. Инженерное бюро Stratum рассчитало это. Можно сказать, что когда магазин будет построен, на этом перекрестке будет свободная вместимость и она останется в будущем. Согласно исследованию трафика Stratum, пробок не предвидится", - подтвердил Ласс.