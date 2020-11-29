Вс, 29.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

Надежды не оправдались: ушедшие из профессии медики обратно возвращаться не хотят

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вопреки весенним надеждам и призывам, в больницы практически не вернулись медики, работающие сейчас в другой профессии и ушедшие из медицины, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

В условиях Covid-19 это особенно болезненно, так как нехватку персонала медучреждения ощущают все острее. Нужно выдерживать дополнительную нагрузку, так как болеют и сами медики, которых кому-то нужно замечать. Всего на данный момент Covid-19 болеют более 1000 медработников, большинство из которых - медсестры, их помощники и врачи.

В результате опроса медучреждений, сестру, вернувшуюся в медицину спустя 17 лет, удалось найти в E.Gulbja laboratorija. Антра Погуле рассказала, что вернуться хотела уже давно, и наконец собралась - в сентябре приняла решение и в ноябре сдала экзамен. "Сначала казалось, нет, ну это я уже не смогу. Но когда на начинаешь учиться и начинаешь учиться регулярно, то дело идет. Все ты вспоминаешь и, как оказывается, знаешь", - рассказала она.

Такие, как она - медсестры, которые вернулись - нарасхват. О том, что она вернулась в профессию, потенциальные работодатели узнали из бесчисленных контактов Антры Погуле, и предложений о работе было несколько.

Особенно критическая ситуация сейчас в больницах, где рассказов о возвращении пока найти практически не удается.

"Есть интервью, да и с нашей стороны идет активная работа, особенно в последние месяцы, но отзывчивости нет. И таких людей мы бессильны вернуть обратно. Во всяком случае сейчас", - не скрывает старшая сестра больницы Страдиня Даце Канцане.

В больнице Страдиня не хватает 65 медсестер, а в Рижской Восточной больнице - 120. Похожие числа и по поводу врачей. Особенно тяжело найти людей для работы с covid-пациентами, которые уже давно не только в инфектологическом центре. "Персонал выгорел, устал - как физически, так и эмоционально. Сейчас мы справляемся, посмотрим, как будет дальше", - рассказала Канцане.

Если не работать сверхурочно, то еще 200-300 работников нужны и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). Там также указывают - сейчас работу бригад обеспечивают. Однако ситуация критична, так как медики работают в нескольких местах и на несколько ставок. Глава NPMD Лиене Ципуле указывает, что в случае болезни одного работника он может выпасть с нескольких мест работы.

"В принципе, этот удар по системе здравоохранения от заболевания одного работника сильнее, чем в случае, если бы каждый занимал свое уникальное место в этой системе. И мы видим такие ситуации. Наши работники становятся контактными лицами в других медучреждениях или заболевают в других медучреждениях, и как там, так и в нашей службе они выпадают из оборота", - пояснила Ципуле.

Весной, когда дополнительные силы нужны были в колл-центре и центре оперативного управления, обратно звали вышедших на пенсию. Однако на короткое время и с особым исключением в законе, так как они в службе больше работать не могут. Однако это не долгосрочное решение, и в данный момент его вообще нет.

Еще в апреле Минздрав призывал заполнить анкеты уполномоченных практиковать медиков, которые были бы готовы работать дополнительно. До этой недели заявок было более 340, однако это еще не означает реального пополнения на практике.

"То что человек подал заявку, что он готов, это одно, но, конечно, результат достигнут, только если начаты рабочие отношения", - признала представитель Минздрава Кристине Клявиня, указав, что сейчас значительных результатов нет.

Латвийская ассоциация медсестер заметила, что среди ушедших из профессии медсестер движение заметно, так как вырос интерес к сдаче экзаменов. Однако и это еще не означает гарантированное пополнение больницам. Уже сейчас из 12 тысяч имеющихся в регистре медсестер в медучреждениях работают около 8000. Это означает, что многие держат это как запасную возможность.

"Очевидно, этих людей интересует чувство стабильности - вернусь в профессии, если вдруг что. По последней информации, из медсестер, которые сдали эти экзамены по специализации, только два человека начали практиковать. Активность очень, очень низкая",

- сказала президент ассоциации Дита Раиска.

Сейчас, когда остановилась работа в области сферы красоты, надежд, что медсестры, пойдут назад, например, из косметологии, стало больше. Чтобы их воодушевить, планируются курсы по восстановлению практических навыков, а медсестрам, начнущим работу в крупнейших клинических университетских больницах, где нагрузка во время Covid-19 выросла, обещают пособие по возобновлению работы - в размере от шести до семи тысяч евро. Однако Минздрав еще не может сказать, когда именно этот план будет реализован.

Кроме того, все сложнее ответить на вопрос, как в таких условиях удержать работу медучреждений. "Чтобы ответить на ваш вопрос, надо или рассказывать сказки или показывать настоящую картину. Настоящая картина такова, что обеспечение человеческим ресурсом плохое", - сказал министр здравоохранения Илзе Винькеле. Латание дыр в Латвии в основном основывается на привлечении студентов из медицины. Как свидетельствует недавно опубликованное сообщение ОБСЕ, в других странах было лучше с мобилизацией непрактикующих медиков, а также перемещением врачей и медсестер в медучреждения, где они нужны больше. Министр здравоохранения омечает, что это решение для Латвии не подходит, и, если кризис увеличится еще больше, придется искать другие способы.

"Еще один план - ограничение плановых услуг", - пояснила министр. Она указала, что поэтому обществу еще больше необходимо соблюдать все меры безопасности. Нужно по возможности остановить распространение Covid-19, так как ясно, что в один момент сфера больше справиться не сможет.

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