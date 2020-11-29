Надежды не оправдались: ушедшие из профессии медики обратно возвращаться не хотят

В условиях Covid-19 это особенно болезненно, так как нехватку персонала медучреждения ощущают все острее. Нужно выдерживать дополнительную нагрузку, так как болеют и сами медики, которых кому-то нужно замечать. Всего на данный момент Covid-19 болеют более 1000 медработников, большинство из которых - медсестры, их помощники и врачи.

В результате опроса медучреждений, сестру, вернувшуюся в медицину спустя 17 лет, удалось найти в E.Gulbja laboratorija. Антра Погуле рассказала, что вернуться хотела уже давно, и наконец собралась - в сентябре приняла решение и в ноябре сдала экзамен. "Сначала казалось, нет, ну это я уже не смогу. Но когда на начинаешь учиться и начинаешь учиться регулярно, то дело идет. Все ты вспоминаешь и, как оказывается, знаешь", - рассказала она.

Такие, как она - медсестры, которые вернулись - нарасхват. О том, что она вернулась в профессию, потенциальные работодатели узнали из бесчисленных контактов Антры Погуле, и предложений о работе было несколько.

Особенно критическая ситуация сейчас в больницах, где рассказов о возвращении пока найти практически не удается.

"Есть интервью, да и с нашей стороны идет активная работа, особенно в последние месяцы, но отзывчивости нет. И таких людей мы бессильны вернуть обратно. Во всяком случае сейчас", - не скрывает старшая сестра больницы Страдиня Даце Канцане.

В больнице Страдиня не хватает 65 медсестер, а в Рижской Восточной больнице - 120. Похожие числа и по поводу врачей. Особенно тяжело найти людей для работы с covid-пациентами, которые уже давно не только в инфектологическом центре. "Персонал выгорел, устал - как физически, так и эмоционально. Сейчас мы справляемся, посмотрим, как будет дальше", - рассказала Канцане.

Если не работать сверхурочно, то еще 200-300 работников нужны и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). Там также указывают - сейчас работу бригад обеспечивают. Однако ситуация критична, так как медики работают в нескольких местах и на несколько ставок. Глава NPMD Лиене Ципуле указывает, что в случае болезни одного работника он может выпасть с нескольких мест работы.

"В принципе, этот удар по системе здравоохранения от заболевания одного работника сильнее, чем в случае, если бы каждый занимал свое уникальное место в этой системе. И мы видим такие ситуации. Наши работники становятся контактными лицами в других медучреждениях или заболевают в других медучреждениях, и как там, так и в нашей службе они выпадают из оборота", - пояснила Ципуле.

Весной, когда дополнительные силы нужны были в колл-центре и центре оперативного управления, обратно звали вышедших на пенсию. Однако на короткое время и с особым исключением в законе, так как они в службе больше работать не могут. Однако это не долгосрочное решение, и в данный момент его вообще нет.