Надежды не оправдались: ушедшие из профессии медики обратно возвращаться не хотят

Вопреки весенним надеждам и призывам, в больницы практически не вернулись медики, работающие сейчас в другой профессии и ушедшие из медицины, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
В условиях Covid-19 это особенно болезненно, так как нехватку персонала медучреждения ощущают все острее. Нужно выдерживать дополнительную нагрузку, так как болеют и сами медики, которых кому-то нужно замечать. Всего на данный момент Covid-19 болеют более 1000 медработников, большинство из которых - медсестры, их помощники и врачи.
В результате опроса медучреждений, сестру, вернувшуюся в медицину спустя 17 лет, удалось найти в E.Gulbja laboratorija. Антра Погуле рассказала, что вернуться хотела уже давно, и наконец собралась - в сентябре приняла решение и в ноябре сдала экзамен. "Сначала казалось, нет, ну это я уже не смогу. Но когда на начинаешь учиться и начинаешь учиться регулярно, то дело идет. Все ты вспоминаешь и, как оказывается, знаешь", - рассказала она.
Такие, как она - медсестры, которые вернулись - нарасхват. О том, что она вернулась в профессию, потенциальные работодатели узнали из бесчисленных контактов Антры Погуле, и предложений о работе было несколько.
"Есть интервью, да и с нашей стороны идет активная работа, особенно в последние месяцы, но отзывчивости нет. И таких людей мы бессильны вернуть обратно. Во всяком случае сейчас", - не скрывает старшая сестра больницы Страдиня Даце Канцане.
В больнице Страдиня не хватает 65 медсестер, а в Рижской Восточной больнице - 120. Похожие числа и по поводу врачей. Особенно тяжело найти людей для работы с covid-пациентами, которые уже давно не только в инфектологическом центре. "Персонал выгорел, устал - как физически, так и эмоционально. Сейчас мы справляемся, посмотрим, как будет дальше", - рассказала Канцане.
Если не работать сверхурочно, то еще 200-300 работников нужны и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). Там также указывают - сейчас работу бригад обеспечивают. Однако ситуация критична, так как медики работают в нескольких местах и на несколько ставок. Глава NPMD Лиене Ципуле указывает, что в случае болезни одного работника он может выпасть с нескольких мест работы.
"В принципе, этот удар по системе здравоохранения от заболевания одного работника сильнее, чем в случае, если бы каждый занимал свое уникальное место в этой системе. И мы видим такие ситуации. Наши работники становятся контактными лицами в других медучреждениях или заболевают в других медучреждениях, и как там, так и в нашей службе они выпадают из оборота", - пояснила Ципуле.
Весной, когда дополнительные силы нужны были в колл-центре и центре оперативного управления, обратно звали вышедших на пенсию. Однако на короткое время и с особым исключением в законе, так как они в службе больше работать не могут. Однако это не долгосрочное решение, и в данный момент его вообще нет.
"То что человек подал заявку, что он готов, это одно, но, конечно, результат достигнут, только если начаты рабочие отношения", - признала представитель Минздрава Кристине Клявиня, указав, что сейчас значительных результатов нет.
Латвийская ассоциация медсестер заметила, что среди ушедших из профессии медсестер движение заметно, так как вырос интерес к сдаче экзаменов. Однако и это еще не означает гарантированное пополнение больницам. Уже сейчас из 12 тысяч имеющихся в регистре медсестер в медучреждениях работают около 8000. Это означает, что многие держат это как запасную возможность.
- сказала президент ассоциации Дита Раиска.
Сейчас, когда остановилась работа в области сферы красоты, надежд, что медсестры, пойдут назад, например, из косметологии, стало больше. Чтобы их воодушевить, планируются курсы по восстановлению практических навыков, а медсестрам, начнущим работу в крупнейших клинических университетских больницах, где нагрузка во время Covid-19 выросла, обещают пособие по возобновлению работы - в размере от шести до семи тысяч евро. Однако Минздрав еще не может сказать, когда именно этот план будет реализован.
Кроме того, все сложнее ответить на вопрос, как в таких условиях удержать работу медучреждений. "Чтобы ответить на ваш вопрос, надо или рассказывать сказки или показывать настоящую картину. Настоящая картина такова, что обеспечение человеческим ресурсом плохое", - сказал министр здравоохранения Илзе Винькеле. Латание дыр в Латвии в основном основывается на привлечении студентов из медицины. Как свидетельствует недавно опубликованное сообщение ОБСЕ, в других странах было лучше с мобилизацией непрактикующих медиков, а также перемещением врачей и медсестер в медучреждения, где они нужны больше. Министр здравоохранения омечает, что это решение для Латвии не подходит, и, если кризис увеличится еще больше, придется искать другие способы.
"Еще один план - ограничение плановых услуг", - пояснила министр. Она указала, что поэтому обществу еще больше необходимо соблюдать все меры безопасности. Нужно по возможности остановить распространение Covid-19, так как ясно, что в один момент сфера больше справиться не сможет.