Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля

В России сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
По данным издания Baza, погибшего звали Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили, что причиной произошедшего "могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки".
По данным издания, мужчина работал в 5-м отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.
Источник ТАСС отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента.
По факту произошедшего проводится проверка.