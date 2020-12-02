Отставка Пуце: что теперь будет с административно-территориальной реформой?

Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, комментируя отставку министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, заявил, что смена министра, ответственного за развитие регионов, может отрицательно повлиять на ход административно-территориальной реформы.

Однако это не значит, что самоуправления могут приостановить разработку документов, которые в дальнейшем будут основой работы новых административно-территориальных единиц. Процесс софинансирует государство, и каждое самоуправление ищет свое решение, несмотря на недоработанные со стороны государства нормативные акты и нежелание объединяться.

На разработку - больше миллиона евро

Министерство охраны среды и регионального развития подсчитало, что для удачного проведения административно-территориальной реформы необходимо внести изменения в 65 законов и 121 правило Кабинета министров.

Также каждый новый край должен разработать проект новой административной структуры. На их разработку планируется выделить 525 тыс. евро, из которых 70% выделено в этом году, а в 2021 году оставшиеся 30% самоуправления получат после муниципальных выборов. Средняя стоимость одного проекта планируется до 18 700 евро.

Новые муниципалитеты должны также разработать проекты документов планирования территориального развития - стратегию долгосрочного развития и программу развития. На это государство выделило чуть больше миллиона евро. Средняя стоимость одного проекта планируется до 33 800 евро. В этом году на эти цели будет направлено 50% софинансирования, в 2021 году - оставшиеся 50%.

Также в 2021 году местным самоуправлениям будет предоставлен единовременный государственный целевой грант для покрытия административных расходов, понесенных в связи с объединением органов местного самоуправления, общий объем финансирования которого запланирован в размере 7,1 млн евро.

Экспертов на всех может не хватить

Заместитель руководителя Агентства по развитию Кулдиги Каспарс Раса рассказал, что для разработки документов планирования территориального развития нового самоуправления планируется привлекать экспертов. Роль и участие экспертов в работе будет уточнена после разработки технического задания. Представитель самоуправления утверждает, что возможности специалистов самоуправления, с учетом загруженности, недостаточны для полноценной разработки документов нового муниципалитета.

Но Раса указывает и на риск, связанный с консультантами и экспертами. Число таких специалистов не безгранично, а одновременно необходимо разработать документы для десятков самоуправлений, что может повлечь за собой удорожание услуг консультантов и экспертов.

Раса указывает и на принципиально новый порядок организации разработки документов, когда разработка документов начинается несколькими самоуправлениями, но выносится на обсуждение и утверждается вновь созданной краевой думой. К тому же разработка происходит параллельно с планированием новой административной структуры, подготовкой к выборам.

По словам представителя Кулдигской думы, Алсунгское и Скрундское краевые самоуправления подтвердили свое участие в разработке документов нового края и делегировали своих представителей в рабочую группу. В процесс планируется вовлечь и жителей всех трех краев.

Анализ сильных и слабых сторон

В Адажской краевой думе ответственными за разработку назначили сотрудников отдела развития и инвестиций. Руководитель отдела Карина Микельсоне рассказала, что именно они уже третий месяц организовывают работу отраслевых рабочих групп, проводили опрос жителей. Но для отдельных целей самоуправление привлекло и экспертов. Например, EDO Consult выполняет SWOT-анализ сильных и слабых сторон объединяемых Адажского и Царникавского краев с учетом экономических показателей.

Свой отпечаток на работу наложили и ограничения, связанные с распространением Covid-19. Микельсоне уверена, что люди, встречаясь рабочими группами удаленно, не столь продуктивны и отзывчивы.

Процесс затрудняет принудительное слияние

В связи с большим объемом работы специалистов думы, и в Лимбажском краевом самоуправлении для помощи в разработке документов привлекли частную компанию. Отраслевые рабочие группы планируется создать весной следующего года.

В Лимбажи считают, что процесс разработки документов затрудняется тем, что слияние происходит принудительно. Самоуправления не хотят объединяться добровольно, более того, все три самоуправления обратились в Конституционный суд. Лимбажский край не согласен с отделением Скултской волости, а Алойский и Салацгривский края не хотят быть присоединенными к Лимбажскому самоуправлению.

"Учитывая, что в законодательстве не прописаны нормы для разработки документов для краев, которые только начнут свою деятельность, в процессе возникают вопросы, касающиеся принятия решений, руководства процессом и ответственности", - не скрывает руководитель Отделения планирования краевого самоуправления Талси Лаурис Лайцанс.

Документы для нового Талсинского самоуправления будет разрабатывать коммерсант, и сейчас дума занята разработкой закупочной документации. Также планируется организация рабочих групп, а самоуправления, которые будут входить в новую административно-территориальную единицу, уже договорились заключить договор о сотрудничестве, в котором будут оговорены обязанности во время разработки документов.

Нужны изменения в нормативных актах

Если будет необходимо, и на помощь специалистам Кекавского краевого самоуправления позовут частников. Но и стратегия долгосрочного развития, и программа развития будут в основном разрабатываться специалистами самоуправления. "Возможности муниципальных специалистов ограничены, но их достаточно для разработки новых документов по планированию развития в сотрудничестве с другими экспертами", - говорит представитель самоуправления Лаура Баркане.

Кекавский край уже учредил совместную рабочую группу с самоуправлением Балдоне, чтобы начать работу над разработкой документов новой, объединенной территории.

Наибольшим вызовом местная власть называет то, что все процессы - и объединение краев, и разработка новых документов - идут параллельно. Вдобавок еще не внесены необходимые изменения в нормативные акты, которыми предстоит руководствоваться самоуправлениям.

На необходимые изменения в правилах Кабинета министров указывает и руководитель отдела планирования Даугавпилсской краевой думы Ольга Лукашевича. Край вместе с Илукстским краем в процессе реформы образует Аугшдаугавский край, а за разработку документов в этом случае отвечает Даугавпилс, которому присвоен статус города государственного значения.

Лукашевича считает, что в процессе работы над документами важно найти модель содействия развитию сельских территорий, в то же время притормозив тотальную урбанизацию, что в тандеме с городом государственного значения не так уж и легко. Да и самим краям нужно быть осторожными с унифицированным подходом в процессе развития, думая и об индивидуальности своих территорий, уверена представитель Даугавпилсской краевой думы.

Краевая дума осознает, что выделенных дотаций вряд ли хватит для полного покрытия всех расходов, связанных с разработкой основных документов для такой большой территории, и что потребуется софинансирование из краевого бюджета. В настоящее время бюджет на 2021 год все еще находится в стадии разработки, поэтому пока неизвестно, какие средства будут выделены на разработку этих документов.

Создают новые рабочие места

И в случае нового Елгавского края, в который войдут Елгавский и Озолниекский края, разработкой документов занимается сосед - город государственного значения Елгава. Но под руководством краевых специалистов происходит процесс разработки проекта административной структуры нового самоуправления. Уже создана совместная рабочая группа из представителей руководства обоих краевых самоуправлений, которая регулярно встречается для анализа функций нынешних структурных единиц, человеческих и материальных ресурсов, пояснила представитель самоуправления Даце Канепоне.

В свою очередь, в Екабпилсе, который станет административным центром Екабпилсского края, с декабря начнут трудиться два новых руководителя проекта. Именно эти специалисты будут работать над важнейшими документами нового самоуправления. Чтобы создать рабочие места, ликвидировано место советника руководителя.