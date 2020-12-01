Более чем у 100 сотрудников NMPD выявлен Covid-19 или установлен статус контактного лица

Она признала, что сейчас служба достигла самого опасного уровня, однако это не означает, что кто-то из пациентов будет оставлен без помощи или присмотра.

Ципуле указала, что сейчас NMPD работает в усиленном режиме, но система здравоохранения на пороге большого вызова, однако сейчас система обеспечивает, чтобы каждый больной, которому необходим стационар, попал в него, но число мест в больнице ограничено.

"Однако надо признать, что мы стоим перед дилеммой, так как бесконечно переоборудовать койки для пациентов с Covid-19 мы тоже не можем",

- признала Ципуле.

Поэтому она повторно призвала общество во время болезни сохранять рациональное мышление, так как не всем пациентам необходимо лечение в больнице. Больные должны связываться со своим семейным врачом и вместе с ним принимать решение, нужна госпитализация или нет.

Напомним, заболевание Covid-19 или статус контактного лица установлены более 100 работникам и Рижской больницы Страдиня.

При таком большом количестве выбывших из строя работников сложно перепланировать график работы персонала, но больница справляется и нельзя сказать, что ситуация с Covid-19 вышла из-под контроля.

Случаи заболевания имеются в разных отделениях, поэтому нет конкретных отделений, где из-за болезни была бы осложнена работа. В основном работники заразились коронавирусом за пределами больницы.

Главврач больницы Эва Стрике рассказала, что больнице не хватает медсестер и санитаров, поэтому привлекаются все, кто готов работать, в том числе студенты.