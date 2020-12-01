На субсидии оборотных средств в бюджете выделено 70,8 млн евро

Кабинет министров утвердил поправки в программе субсидий для оборотных средств, существенно расширив круг получателей этой поддержки. На эти цели выделено 70,8 млн евро.
Разработанная Министерством экономики поддержка в виде единовременного гранта будет доступна предприятиям всех отраслей, если их оборот в ноябре или декабре 2020 года снизился как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре 2020 года.
В рамках программы поддержка будет оказана пострадавшим от кризиса Covid-19 предприятиям, чтобы компенсировать снижение оборотного капитала и помочь преодолеть вторую волну Covid-19.
Размер поддержки составит 30% от общей суммы брутто-зарплат, за которые предприятие уплатило налоги в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более 50 тыс. евро и не более 800 тыс. евро для группы связанных юридических лиц. Помощь будет единовременной.
После подачи заявки СГД в течение 20 рабочих дней примет решение о предоставлении поддержки, о котором сообщит в системе электронного декларирования. Кроме того, СГД опубликует на своем сайте список предприятий, получивших поддержку.