На субсидии оборотных средств в бюджете выделено 70,8 млн евро

Разработанная Министерством экономики поддержка в виде единовременного гранта будет доступна предприятиям всех отраслей, если их оборот в ноябре или декабре 2020 года снизился как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре 2020 года.

В рамках программы поддержка будет оказана пострадавшим от кризиса Covid-19 предприятиям, чтобы компенсировать снижение оборотного капитала и помочь преодолеть вторую волну Covid-19.

Размер поддержки составит 30% от общей суммы брутто-зарплат, за которые предприятие уплатило налоги в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более 50 тыс. евро и не более 800 тыс. евро для группы связанных юридических лиц. Помощь будет единовременной.

Подать заявку на получение поддержки можно в системе электронного декларирования Службы госдоходов (СГД) до 15 января 2021 года. СГД сообщит о дате начала приема заявок в ближайшие дни.