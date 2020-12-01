Вт, 1.12.2020
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Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

На субсидии оборотных средств в бюджете выделено 70,8 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Кабинет министров утвердил поправки в программе субсидий для оборотных средств, существенно расширив круг получателей этой поддержки. На эти цели выделено 70,8 млн евро.

Разработанная Министерством экономики поддержка в виде единовременного гранта будет доступна предприятиям всех отраслей, если их оборот в ноябре или декабре 2020 года снизился как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре 2020 года.

В рамках программы поддержка будет оказана пострадавшим от кризиса Covid-19 предприятиям, чтобы компенсировать снижение оборотного капитала и помочь преодолеть вторую волну Covid-19.

Размер поддержки составит 30% от общей суммы брутто-зарплат, за которые предприятие уплатило налоги в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более 50 тыс. евро и не более 800 тыс. евро для группы связанных юридических лиц. Помощь будет единовременной.

Подать заявку на получение поддержки можно в системе электронного декларирования Службы госдоходов (СГД) до 15 января 2021 года. СГД сообщит о дате начала приема заявок в ближайшие дни.

После подачи заявки СГД в течение 20 рабочих дней примет решение о предоставлении поддержки, о котором сообщит в системе электронного декларирования. Кроме того, СГД опубликует на своем сайте список предприятий, получивших поддержку.

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