Видео с новостью о Covid-19 на Facebook относится к началу марта

На Facebook в конце ноября в Латвии получил популярность фрагмент видео из российских новостей с подписью: "Покажите это Кариньшу с Винкелей" (орфография сохранена. - Прим. RUS TVNET).
В ролике говорится о панике вокруг пандемии, что коронавирус лишь немногим страшнее гриппа и что в Москве нет тысяч зараженных. Однако автор поста вводит в заблуждение, потому что данное видео относится к началу марта, когда в России было официально зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания Covid-19 и ни одного умершего. Сейчас там зарегистрировано уже более 2 млн заболевших и более 38 тыс. умерших. Так же, как и в Латвии, жителям России необходимо носить маски для лица, введены определенные ограничения.
О чем говорится в видео и какова ситуация с Covid-19 на тот момент?
Постом пользователя Facebook, где он призывает показать новостной ролик Российского федерального телевидения премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и министру здравоохранения Илзе Винькеле, поделились 1,7 тыс. человек.
Пост на Facebook опубликован 27 ноября, и в нем ничего не сказано о том, что эта новость на самом деле относится к началу весны. Например, этот же новостной ролик Первого канала опубликован на YouTube 3 марта. Слова Рошаля весной приводят также и другие российские СМИ.
На 3 марта, день, когда Рошаль высказывался по этому вопросу, Роспотребнадзор сообщил в целом о шести случаях заражения Covid-19 в России (пять у граждан других стран и один - у гражданина России). В Латвии первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован 2 марта. На момент интервью российского врача этот случай оставался единственным в стране. Существенных ограничений для населения на 3 марта также ни в Латвии, ни в России еще введено не было.
В приведенной на видео цитате Рошаль говорит, что внимательно следит за происходящим. Он также отвечает на распространение неправдивых сообщений о том, что "в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, что бегите в магазины". Врач говорит, что ничего этого нет и за организацию паники людей надо наказывать: "Спокойно надо жить и спокойно работать". Он также добавил: "То, что сейчас происходит с пандемией этого коронавируса - он фактически ненамного страшнее, чем грипп, от которого умирает еще больше людей в мире и смертность где больше".
Каковы сейчас показатели Covid-19 в мире?
Для контекста также важно, что на 3 марта, день первоначальной публикации высказываний доктора Рошаля, в мире сообщалось о почти 91 тыс. зарегистрированных случаев заражения Covid-19 и 3110 смертях. В свою очередь, сейчас, когда его высказывания опубликованы повторно на Facebook, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 62 млн зарегистрированных случаев заболевания и более 1,4 млн смертей из-за Covid-19.
Кроме того, Re:Check уже писал, что, хотя грипп может распространяться быстрее, чем новый коронавирус, среди людей с Covid-19 доля тех, кто переносит болезнь тяжело и крайне тяжело, выше, чем при гриппе, сообщает ВОЗ.
Возможное исключение - дети в возрасте до 12 лет.
Что говорил Рошаль после распространения коронавируса?
После возрастания заболеваемости в России Рошаль также призывает соблюдать введенные в регионах страны ограничения. Например, в июле российские СМИ приводили слова доктора, который обратился к москвичам с призывом соблюдать меры предосторожности из-за Covid-19. "Знаю, что, если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя", - отметил Рошаль. Врач также считает: тем, что он сегодня жив, он обязан маске, и призывает всех жителей носить их.
Также в середине октября Рошаль высказывал удивление по поводу поведения россиян во время пандемии Covid-19. Врача удивляют люди, которые во время пандемии собираются в большие компании, не надевая маски или не меняя их. Также он подчеркнул важность дисциплины, соблюдения масочного режима и дистанции между людьми. "При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих".
Что сейчас с Covid-19 в России?
В России на данный момент сообщается уже не о шести случаях заражения, как в начале марта, а о более 2 млн случаев. В свою очередь, на конец ноября в России умерло более 38 тыс. человек. При этом население России составляет около 144 млн человек.
В конце ноября Би-би-си приводило слова вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что ситуация с распространением коронавируса в России продолжает осложняться. Она информировала, что в шести регионах занято более 90% коек для больных Covid-19. Также и в Кремле признали, что ситуация осложняется. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что эпидемическая ситуация становится более сложной. "Это эпидемический вызов, с которым столкнулись все страны мира", - приводит слова Пескова Би-би-си.
В Москве зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения и почти 9 тыс. умерших. По словам мэра столицы России Сергея Собянина, за последние недели наблюдалось сглаживание ситуации с распространением коронавируса, в том числе благодаря введенным ограничениям. Также Собянин говорил, что весной пик заболеваемости "резко сбросили" за счет жестких карантинных мер, теперь же сохраняются практически все отрасли экономики: "Балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом".
В ноябре принято решение продлить в Москве ограничения до 15 января. Собянин объяснил, что ситуация с Covid-19 остается напряженной.
Кроме того, работодатели обязаны обеспечить режим удаленной работы не менее чем трети сотрудникам, также закрыты городские детские кружки.
Надо добавить, что в России с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Для снижения заболеваемости Covid-19 Роспотребнадзор в своем постановлении обязал носить маски жителей всех регионов в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Какова ситуация в Латвии?
В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на данный момент зарегистрировано более 17 тыс. случаев Covid-19, а умерло 206 человек. Население Латвии составляет примерно 1,9 млн человек. В стране введен режим чрезвычайной ситуации и ряд ограничений для борьбы с Covid-19: публичные мероприятия не проводятся, а маски для лица нужно носить во всех публичных внутренних помещениях - например, в магазинах, а также в общественном транспорте. Также введен ряд ограничений для школ, но для индивидуального отдыха работают природные тропы, музеи, места культурного отдыха.
Распространение Covid-19 в Латвии (29.01.2020 - 30.11.2020)
Вывод: видео с новостью на Facebook, опубликованное в конце ноября, вводит в заблуждение и вырвано из контекста. Данная новость относится к началу марта и не характеризует нынешнюю ситуацию с Covid-19.