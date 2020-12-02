Видео с новостью о Covid-19 на Facebook относится к началу марта

Смертность от Covid-19 на данный момент в мире тоже выше, чем от гриппа. Отмечается, что во всех возрастных группах уровень тяжелых случаев заболевания и смертности от Covid-19 выше, чем от гриппа.

Возможное исключение - дети в возрасте до 12 лет.

Что говорил Рошаль после распространения коронавируса?

После возрастания заболеваемости в России Рошаль также призывает соблюдать введенные в регионах страны ограничения. Например, в июле российские СМИ приводили слова доктора, который обратился к москвичам с призывом соблюдать меры предосторожности из-за Covid-19. "Знаю, что, если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя", - отметил Рошаль. Врач также считает: тем, что он сегодня жив, он обязан маске, и призывает всех жителей носить их.

ФОТО: Фото: cкриншот с домашней страницы "Радио 1".

Также в середине октября Рошаль высказывал удивление по поводу поведения россиян во время пандемии Covid-19. Врача удивляют люди, которые во время пандемии собираются в большие компании, не надевая маски или не меняя их. Также он подчеркнул важность дисциплины, соблюдения масочного режима и дистанции между людьми. "При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих".

Что сейчас с Covid-19 в России?

В России на данный момент сообщается уже не о шести случаях заражения, как в начале марта, а о более 2 млн случаев. В свою очередь, на конец ноября в России умерло более 38 тыс. человек. При этом население России составляет около 144 млн человек.

ФОТО: Источник: Русская служба Би-би-си. Карта на 30 ноября 2020 года.

В конце ноября Би-би-си приводило слова вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что ситуация с распространением коронавируса в России продолжает осложняться. Она информировала, что в шести регионах занято более 90% коек для больных Covid-19. Также и в Кремле признали, что ситуация осложняется. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что эпидемическая ситуация становится более сложной. "Это эпидемический вызов, с которым столкнулись все страны мира", - приводит слова Пескова Би-би-си.

В Москве зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения и почти 9 тыс. умерших. По словам мэра столицы России Сергея Собянина, за последние недели наблюдалось сглаживание ситуации с распространением коронавируса, в том числе благодаря введенным ограничениям. Также Собянин говорил, что весной пик заболеваемости "резко сбросили" за счет жестких карантинных мер, теперь же сохраняются практически все отрасли экономики: "Балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом".

В ноябре принято решение продлить в Москве ограничения до 15 января. Собянин объяснил, что ситуация с Covid-19 остается напряженной.

Согласно указу мэра города, до 15 января москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями следует оставаться дома.

Кроме того, работодатели обязаны обеспечить режим удаленной работы не менее чем трети сотрудникам, также закрыты городские детские кружки.

Надо добавить, что в России с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Для снижения заболеваемости Covid-19 Роспотребнадзор в своем постановлении обязал носить маски жителей всех регионов в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Какова ситуация в Латвии?

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на данный момент зарегистрировано более 17 тыс. случаев Covid-19, а умерло 206 человек. Население Латвии составляет примерно 1,9 млн человек. В стране введен режим чрезвычайной ситуации и ряд ограничений для борьбы с Covid-19: публичные мероприятия не проводятся, а маски для лица нужно носить во всех публичных внутренних помещениях - например, в магазинах, а также в общественном транспорте. Также введен ряд ограничений для школ, но для индивидуального отдыха работают природные тропы, музеи, места культурного отдыха.

Распространение Covid-19 в Латвии (29.01.2020 - 30.11.2020)

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения ФОТО: SPKC