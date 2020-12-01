В Латвии самая маленькая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии

В Латвии в третьем квартале этого года зарегистрирована наименьшая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
ЦСУ сообщает, что наибольшая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии в третьем квартале была в Литве - 1455 евро за работу на полную ставку. В Литве с 1 января 2019 года изменены ставки обязательных взносов государственного социального страхования для работодателей и сотрудников.
В Латвии средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года составила 1147 евро, а в Эстонии - 1441 евро.
По сравнению с третьим кварталом 2019 года брутто-зарплата в Литве выросла на 10,4%, в Латвии - на 5,9%, в Эстонии - на 3,2%.