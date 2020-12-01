В Латвии самая маленькая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии

ЦСУ сообщает, что наибольшая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии в третьем квартале была в Литве - 1455 евро за работу на полную ставку. В Литве с 1 января 2019 года изменены ставки обязательных взносов государственного социального страхования для работодателей и сотрудников.

В Латвии средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года составила 1147 евро, а в Эстонии - 1441 евро.