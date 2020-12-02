Кариньш: остановить распространение Covid-19 может вакцинация 70-75% населения

"Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу", - сказал премьер-министр, добавив, для вакцинации всего населения Латвии необходимо не менее 4 миллионов вакцин, потому что одному человеку нужны две дозы.