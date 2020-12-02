Кариньш: остановить распространение Covid-19 может вакцинация 70-75% населения

Вакцинация 70-75% жителей Латвии может остановить распространение Covid-19, хотя в идеале прививку должны бы получить 100% населения, заявил в интервью на TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу", - сказал премьер-министр, добавив, для вакцинации всего населения Латвии необходимо не менее 4 миллионов вакцин, потому что одному человеку нужны две дозы.
Вакцинация в Латвии может начаться в январе, но это не значит, что будут сразу отменены все меры безопасности. По мнению Кариньша, без статуса режима чрезвычайной ситуации отдельные меры можно продолжить до лета.
Вчера вечером Кариньш заявил, что все жители Латвии получат прививку от Covid-19 бесплатно.