Ср, 2.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Армия начала планировать ресурсы для оказания помощи в контроле за ограничениями

Земессарги

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) начали планировать ресурсы для оказания помощи ведомству внутренних дел в контроле за эпидемиологическими ограничениями.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин, ресурсы будут зависеть от того, какой помощи попросит Министерство внутренних дел.

У армии уже есть опыт в оказании помощи полиции и Государственной пограничной охране. Во время весеннего чрезвычайного положения армия и земессарги патрулировали восточную границу и принимали участие в совместных с полицией учениях.

Правительство постановило, что Госпогранохрана совместно с НВС и Госполицией с 7 декабря будет усиленно контролировать заполнение электронных анкет на въезде в Латвию. Также полиции предстоит контролировать другие ограничения.

Последние новости

НАВЕРХ
Back