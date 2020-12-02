Армия начала планировать ресурсы для оказания помощи в контроле за ограничениями

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин, ресурсы будут зависеть от того, какой помощи попросит Министерство внутренних дел.

У армии уже есть опыт в оказании помощи полиции и Государственной пограничной охране. Во время весеннего чрезвычайного положения армия и земессарги патрулировали восточную границу и принимали участие в совместных с полицией учениях.