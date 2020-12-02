Армия начала планировать ресурсы для оказания помощи в контроле за ограничениями

Национальные вооруженные силы (НВС) начали планировать ресурсы для оказания помощи ведомству внутренних дел в контроле за эпидемиологическими ограничениями.
Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин, ресурсы будут зависеть от того, какой помощи попросит Министерство внутренних дел.
У армии уже есть опыт в оказании помощи полиции и Государственной пограничной охране. Во время весеннего чрезвычайного положения армия и земессарги патрулировали восточную границу и принимали участие в совместных с полицией учениях.
Правительство постановило, что Госпогранохрана совместно с НВС и Госполицией с 7 декабря будет усиленно контролировать заполнение электронных анкет на въезде в Латвию. Также полиции предстоит контролировать другие ограничения.