TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Украине отменили карантин выходного дня. А в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для массового использования вакцину от Covid-19 - разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
- В Беларуси продолжаются протесты. Людей задерживают за бело-красно-белые флаги на балконах. А Лукашенко рассказывает об угрозе НАТО.
- В городе Тулун Иркутской области России многие пострадавшие от прошлогоднего затопления так и не дождались нового жилья. Что говорят власти?
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 1.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.