Ср, 2.12.2020
Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.

В Беларуси продолжаются протесты. Людей задерживают за бело-красно-белые флаги на балконах

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В Украине отменили карантин выходного дня. А в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе.
  • Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для массового использования вакцину от Covid-19 - разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
  • В Беларуси продолжаются протесты. Людей задерживают за бело-красно-белые флаги на балконах. А Лукашенко рассказывает об угрозе НАТО.
  • В городе Тулун Иркутской области России многие пострадавшие от прошлогоднего затопления так и не дождались нового жилья. Что говорят власти?

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 1.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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