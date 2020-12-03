Если Сейм отклонит требование о масках, на "удаленку" могут отправить всех школьников

Если Сейм отклонит требование правительства о том, чтобы учащиеся и учителя носили маски для лица в учебных заведениях, а заболеваемость Covid-19 в стране продолжит расти, правительство может принять решение о дистанционном обучении в 1-4 классах, заявила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.
Последнее слово, конечно, за Сеймом, но Министерство образования и науки постарается разъяснить депутатам важность и необходимость масок.
По словам министра, предусмотрено, что маски будут с 4 января использоваться в школе начиная с семилетнего возраста, если ситуация с Covid-19 не изменится или ухудшится. Эта норма разработана с учетом опыта Европейского союза, где в начале октября маски в школах ввели несколько стран.
По ее словам, норма в школах использовать маску не только для учителей, но и для учащихся в большинстве стран Европы увенчалась снижением заболеваемости Covid-19.
Шуплинска сообщила, что в январе министерство и Министерство охраны среды и регионального развития изыщут средства для покупки масок школьникам и учителям.
Министерство рекомендует такие меры безопасности в школах, как уменьшение количества уроков, перевод уроков музыки и спорта в удаленный режим, модель частично удаленной учебы, разделение классов на группы.
Сегодня утром спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что Сейм может не утвердить решение правительства о ношении масок в школе младшими школьниками.