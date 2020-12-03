Если Сейм отклонит требование о масках, на "удаленку" могут отправить всех школьников

Последнее слово, конечно, за Сеймом, но Министерство образования и науки постарается разъяснить депутатам важность и необходимость масок.

По словам министра, предусмотрено, что маски будут с 4 января использоваться в школе начиная с семилетнего возраста, если ситуация с Covid-19 не изменится или ухудшится. Эта норма разработана с учетом опыта Европейского союза, где в начале октября маски в школах ввели несколько стран.

Неделю назад маски были обязательны в 17 странах из 30 стран Европейского союза и Европейской экономической зоны. В девяти странах маски обязательны с шести лет, в шести - с 13 лет, а еще в двух - с четырех лет.

По ее словам, норма в школах использовать маску не только для учителей, но и для учащихся в большинстве стран Европы увенчалась снижением заболеваемости Covid-19.

Шуплинска сообщила, что в январе министерство и Министерство охраны среды и регионального развития изыщут средства для покупки масок школьникам и учителям.

Министерство рекомендует такие меры безопасности в школах, как уменьшение количества уроков, перевод уроков музыки и спорта в удаленный режим, модель частично удаленной учебы, разделение классов на группы.