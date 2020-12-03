43 евро в сутки: пациентов с Covid-19 и их контактных лиц разместят в гостиницах за счет государства

В четверг, 3 декабря, рабочая группа по поддержке предпринимательства и работников под председательством министра финансов Яниса Рейрса заслушала подготовленную Министерством экономики информацию о готовности гостиниц к размещению людей с подтвержденным заболеванием Covid-19 и их контактных лиц.

По словам Витенбергса, рабочая группа дала зеленый свет разработке этого механизма поддержки. 2

Министерство экономики сможет 15 декабря представить конкретное предложение для рассмотрения правительством. Министр выразил надежду на то, что размещение пациентов с Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах начнется ближе к Рождеству.

Подробности:

По первоначальным оценкам Минэкономики, в гостиницах смогут разместиться 1150 человек.

Согласно плану, они будут проводить там 15 дней.

Государство готово покрыть проживание этих лиц в гостинице, выделив 43 евро в сутки, или 645 евро на одного человека на весь 15-дневный период.

Расходы - 43 евро в сутки - определены с учетом информации, предоставленной гостиницами.

Витенбергс добавил, что, если человек захочет воспользоваться дополнительными услугами отеля, он будет платить за них самостоятельно.

В настоящее время предполагается, что на финансирование этого механизма поддержки из бюджета потребуется 741 750 евро, однако министр добавил, что при необходимости эта сумма может быть увеличена.

Он сообщил, что готовность разместить больных Covid-19 и их контактных лиц на сегодняшний день выразили представители около 30 гостиниц.

Большинство из них - рижские отели, однако ожидается, что со временем к ним присоединятся и гостиницы в регионах. Планируется, что поддержка будет предоставляться в виде ваучеров для физических лиц, которые смогут выбрать отель из заранее составленного списка.