Инспекция труда рассказала о "серьезных нарушениях" на Adugs. В компании удивлены

Государственная инспекция труда возбудила административное дело по ситуации на предприятии.

Лусис сказал, что не может дать больше комментариев, потому что дело все еще не завершено. Однако, по его словам, в компании был обнаружен "ряд серьезных нарушений".

Как сообщало ранее агентство LETA, по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест.

Как сообщили в Государственной полиции, от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников этого латгальского предприятия сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

Комментарий компании Adugs

Компания Adugs Production в недопонимании от заявления главы Государственной инспекции труда (VDI), так как с мая этого года, когда VDI проводила последние проверки на предприятии, никаких указаний о нарушениях не поступало, но после громких заявлений Государственной полиции инспекция запросила письменное объяснение, указала адвокат компании Виктория Яркина.

Яркина подчеркивает, что с мая этого года никаких других выездных проверок VDI в Adugs не проводилось, инспекция не запрашивала никакой информации, кроме вышеуказанной. Если информация, предоставленная VDI, основана на публичных заявлениях полиции, то компания их категорически отвергает, а если это установлено самим этим учреждением, то детальной информации по сути этого заявления у компании нет.

Яркина подчеркивает, что в соответствии с соответствующим запросом 3 декабря компания дала пояснения в Государственную инспекцию труда по запрашиваемой ситуации в компании. Заседание, в котором будет рассматриваться документ, назначено на 11 декабря.

Если в компании были бы установлены нарушения, но о них со стороны VDI не было никаких замечаний в течение шести месяцев, то, в принципе, соответствующие учреждения, предъявляющие претензии, также должны нести ответственность, иначе сегодняшнее заявление будет выглядеть как имитация действия. Также непонятно, в пределах своей компетенции нарушения установлены Государственной инспекцией труда или Государственной полицией?

Если VDI обнаружит нарушения, компания, конечно же, их исправит. Компания уже начинает аудит записей и персонала, чтобы получить объективную оценку.

Анна Ленцберга, руководитель по развитию SIA Adugs Production, подчеркивает, что компания является одним из крупнейших работодателей в Латгалии, который обеспечивает работой 270 человек. Также компания предоставляет транспорт на работу и с работы, предоставляются различные пособия, например, при операциях, проводятся медицинские осмотры, сотрудникам предоставляется служебное общежитие.