Похоже, за 80% заражений ковидом отвечают 20% "суперспредеров"

Когда впервые узнали о суперспредерах?

На суперспредеров обратили внимание еще в первую волну эпидемии - в феврале-марте. Пожалуй, самый известный случай произошел с "пациенткой № 31" из Южной Кореи. Вирус появился в стране 20 января 2020 года - вместе с 35-летней китаянкой, прилетевшей из Уханя в Сеул. Однако женщину изолировали сразу после прилета, так что вспышки в тот раз удалось избежать: в течение месяца во всей стране заразилось всего 30 человек. Но в феврале на сцене появилась женщина, которая стала "31-м случаем" заболевания. Ее появление изменило все.

Где и когда заразилась "пациентка 31", до сих пор непонятно. Однако за несколько дней до постановки диагноза она успела побывать в нескольких людных местах города Тэгу и посетить Сеул. В Тэгу она попала в ДТП и обратилась в больницу. Еще будучи пациенткой, она дважды посещала службы в филиале христианской церкви Иисуса Синчхонджи, а между службами еще и пообедала в ресторане со шведским столом в отеле - и это несмотря на то, что в это время у нее уже была высокая температура.

Когда "пациентку 31" все-таки направили на обследование и поставили ей диагноз, было уже поздно - и инфекционисты схватились за голову. Службы в храме успели посетить 9300 человек, из которых около 1200 человек пожаловались на симптомы, похожие на грипп. Всего на службе в церкви от "пациентки 31" заразилось более пяти тысяч человек - на 18 марта это было не меньше 60% всех случаев в Южной Корее.

Второй нашумевший эпизод связан с биотехнологической конференцией компании Biogen, которая прошла в Бостоне с 26 по 27 февраля. Во встрече приняли участие 175 человек. После конференции у 90 участников и тех, кто с ними общался, диагностировали коронавирусную болезнь. А когда исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) проанализировали полные геномы коронавирусов из этого региона, выяснилось, что все они заразились от одного-единственного человека. У всех больных, побывавших на конференции или контактировавших с ее участниками, обнаружились вирусы из уникального штамма "родом" из Западной Европы, которого до конференции в США не было. Позже этот же штамм обнаружился у куда большего количества людей - исследователи предполагают, что заболевших около 20 тысяч.

Еще один случай связан с американским хором из долины Скагит (SVC). Это произошло на еженедельной репетиции 10 марта 2020 года, на которой присутствовал 61 человек. После репетиции 53 человека заразились, а двое - скончались.

Случаи суперспредерства происходят по всему миру - например, 13 марта в Иордании состоялась большая свадьба, на которую было приглашено 350 гостей. После свадьбы заразились 76 человек, одна женщина умерла. Скорее всего, все гости заразились от отца невесты - за четыре дня до торжества он приехал в Иорданию из Испании, где как раз начиналась эпидемия.