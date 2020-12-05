Похоже, за 80% заражений ковидом отвечают 20% "суперспредеров"

Суперраспространители (или, как их еще называют, суперспредеры) - люди, которые во время эпидемии инфекционных заболеваний заражают больше людей, чем основная часть остальных больных. Если речь идет о коронавирусной болезни, то обычный человек в среднем заражает троих, а суперспредер - 6-8 человек. "Медуза" рассказывает о том, что узнали ученые к концу первого года эпидемии.
Когда впервые узнали о суперспредерах?
На суперспредеров обратили внимание еще в первую волну эпидемии - в феврале-марте. Пожалуй, самый известный случай произошел с "пациенткой № 31" из Южной Кореи. Вирус появился в стране 20 января 2020 года - вместе с 35-летней китаянкой, прилетевшей из Уханя в Сеул. Однако женщину изолировали сразу после прилета, так что вспышки в тот раз удалось избежать: в течение месяца во всей стране заразилось всего 30 человек. Но в феврале на сцене появилась женщина, которая стала "31-м случаем" заболевания. Ее появление изменило все.
Где и когда заразилась "пациентка 31", до сих пор непонятно. Однако за несколько дней до постановки диагноза она успела побывать в нескольких людных местах города Тэгу и посетить Сеул. В Тэгу она попала в ДТП и обратилась в больницу. Еще будучи пациенткой, она дважды посещала службы в филиале христианской церкви Иисуса Синчхонджи, а между службами еще и пообедала в ресторане со шведским столом в отеле - и это несмотря на то, что в это время у нее уже была высокая температура.
Когда "пациентку 31" все-таки направили на обследование и поставили ей диагноз, было уже поздно - и инфекционисты схватились за голову. Службы в храме успели посетить 9300 человек, из которых около 1200 человек пожаловались на симптомы, похожие на грипп. Всего на службе в церкви от "пациентки 31" заразилось более пяти тысяч человек - на 18 марта это было не меньше 60% всех случаев в Южной Корее.
Второй нашумевший эпизод связан с биотехнологической конференцией компании Biogen, которая прошла в Бостоне с 26 по 27 февраля. Во встрече приняли участие 175 человек. После конференции у 90 участников и тех, кто с ними общался, диагностировали коронавирусную болезнь. А когда исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) проанализировали полные геномы коронавирусов из этого региона, выяснилось, что все они заразились от одного-единственного человека. У всех больных, побывавших на конференции или контактировавших с ее участниками, обнаружились вирусы из уникального штамма "родом" из Западной Европы, которого до конференции в США не было. Позже этот же штамм обнаружился у куда большего количества людей - исследователи предполагают, что заболевших около 20 тысяч.
Еще один случай связан с американским хором из долины Скагит (SVC). Это произошло на еженедельной репетиции 10 марта 2020 года, на которой присутствовал 61 человек. После репетиции 53 человека заразились, а двое - скончались.
Случаи суперспредерства происходят по всему миру - например, 13 марта в Иордании состоялась большая свадьба, на которую было приглашено 350 гостей. После свадьбы заразились 76 человек, одна женщина умерла. Скорее всего, все гости заразились от отца невесты - за четыре дня до торжества он приехал в Иорданию из Испании, где как раз начиналась эпидемия.
Сегодня многие считают суперспредеров основным двигателем передачи инфекции.
Откуда берутся суперраспространители?
Согласно классической SEIR-модели распространения инфекционных заболеваний, которую традиционно использовали для предсказания масштабов и последствий эпидемий, каждый человек имеет равные шансы на контакт с любым другим.
Это значит, что число заражений должно быть пропорционально произведению числа инфицированных и числа "уязвимых". Кроме того, количество предполагаемых заражений зависит от изначальной скорости передачи инфекции (то есть от свойств самого вируса) и от плотности контактов между разными группами людей.
Но у SEIR-модели есть большой недостаток. На самом деле популяция людей вовсе не однородна и имеет сложную сетевую структуру. В разных социальных группах инфекция распространяется по-разному. Если речь идет о респираторных заболеваниях, то есть таких, которые передаются от человека к человеку при чихании и кашле вместе с капельками слюны, то дело не столько в скученности, сколько в социальной активности определенных социальных групп и даже отдельных людей.
Люди разного социального положения и рода занятий распространяют болезнь по-разному. Скажем, врач, который ведет прием в больнице, может за сутки встретиться с сотнями пациентов и коллег. А одинокий пенсионер за те же сутки может вообще не иметь ни одного контакта. Понятно, что если коронавирусной болезнью заразится первый, то у него будет гораздо больше шансов стать суперспредером, чем у второго.
В итоге, по данным из Гонконга, 19% первично заразившихся людей способствуют 80% вторичных заражений. Данные из Индии это подтверждают: всего 8% инфицированных - причина 60% вторичных случаев, а около 70% инфицированных вообще никого не заразили. А судя по апрельскому исследованию, всего 10% пациентов "в ответе" за 80% заражений.
Все это в общих чертах соответствует эмпирическому "правилу 20/80", которое сформулировали еще в "доковидные" времена. Правило касалось венерических заболеваний и паразитозов: за 80% вторичных заражений "ответственны" всего 20% первично заболевших. Судя по тем данным, что у нас есть, подобное "сверхраспространение" имеет место и при новой коронавирусной болезни.
Кто может стать суперспредером?
Потенциально суперспредерами могут быть не только врачи, но и, например, курьеры, продавцы в магазинах и учителя. Или самые обычные люди - как, например, 43-летний вьетнамец, который побывал на праздновании Дня святого Патрика в баре без механической вентиляции и ухитрился заразить 18 человек.
Исследователям удалось выявить три обстоятельства, которые могут превратить в суперспредера фактически любого человека, даже такого, у которого в обычное время не так уж много контактов. Это замкнутые пространства с плохой вентиляцией, скопление людей и тесное общение "лицом к лицу". Как правило, это бары, спортзалы, фабрики, корабли, церкви и школы.
Помимо помещения, в котором оказался зараженный человек, важную роль играет то, как себя ведут окружающие его люди. Пение (как в хоре SVC), крики (как на свадьбе) и тяжелое дыхание (как в спортзале или в баре без вентиляции), судя по всему, тоже увеличивают риск заразиться.
Чем отличается организм этих людей?
Одна из популярных гипотез гласит, что суперраспространители являются носителями более агрессивного штамма коронавируса. Другая - что рассеивают при кашле больше вирусов, чем другие люди.
На самом деле все, что мы пока знаем об особенностях суперспредеров, не связанных с их социальной или профессиональной ролью, - это то, что все они взрослые люди, а не дети. В начале пандемии исследователи прорабатывали версию, что дети, которые болеют легко и без симптомов, могут быстро распространять эпидемию в школах и детских садах и заражать взрослых членов собственных семей. Позже выяснилось, что дети действительно могут заражать взрослых, но чаще бывает наоборот: не дети заражают взрослых, а взрослые - детей.
Гипотеза, что суперраспространители носят в себе какие-то особо агрессивные штаммы коронавирусов, тоже не подтвердилась. В противном случае контакт с ними приводил бы к появлению новых суперспредеров - однако на практике этого не происходит.
При этом есть люди, у которых особенности строения тела действительно могут способствовать распространению коронавирусной болезни. Скажем, человек с заложенным носом кашляет сильнее и дальше, выдыхая на 300% больше мелких капель, в которых могут быть вирусные частицы. Если носовые ходы сужаются, при чихании в них увеличивается давление и "залп" жидкости летит дальше. Однако мы пока не знаем, насколько серьезный вклад это вносит в распространение реальной, а не "лабораторной" инфекции.
Сейчас исследователи активно проверяют и гипотезу, согласно которой люди с более узкими носовыми ходами - например, аллергики и пациенты с искривленными носовыми перегородками - имеют больше шансов стать суперраспространителями.
Как бороться с суперраспространением?
Лучшее (и самое простое), что мы можем сделать - избегать замкнутых пространств с толпами народу. Кроме того, ученые и государства должны продолжать изучать контакты заболевших и отслеживать цепочки передачи - это поможет выявить случаи сверхраспространения болезни. Если в суперспредерстве отдельных людей все-таки есть биологическая компонента, такая работа поможет ее выявить.
В противном случае каждый из нас рискует в какой-то момент, совершенно этого не желая, превратиться в суперспредера.