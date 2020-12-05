"Сумасшедший спрос": пандемия стала историей успеха для латвийской компании

Что это такое?

Aranet4 - это сенсор, измеряющий уровень СО2 в помещении и показывающий качество вентиляции, проще говоря, не пора ли открыть окно.

Gym owner @velvetminnick got the same CO2 sensor that my colleagues are using. I calibrated it, and we were around 440 ppm this morning and a balmy 48 F. Temps will hit the teens, maybe even single digits, over the winter, but risk of aerosol transmission will be minimized. https://t.co/kpRfPTRMbV pic.twitter.com/aUwUAAmGPY — Linsey Marr (@linseymarr) November 6, 2020

Как пишет издание, еще в прошлом году Бергс ходил на публичные мероприятия со своей коробочкой Aranet4, и многие воспринимали его как своеобразного "фрика".

Пандемия внесла коррективы

По словам Бергса, большим толчком для бизнеса стало предупреждение эпидемиологов о том, что вирус распространяется в том числе через аэрозоль - "микрочастицы, которые проходят через маски". Если в помещении есть больной и оно плохо проветривается - это опасно. Aranet4 сигнализирует, когда качество вентиляции слабое.

Сегодня Нормунд Бергс уверяет, что, например, немцы для своих школ покупают Aranet4 "как сумасшедшие".

"Многие страны выделяют на школьную вентиляцию и измерение качества воздуха сотни миллионов евро, там сейчас вдруг много денег появилось. Да, основная масса этих денег пойдет производителям вентиляции, но все равно, без измерений не обойтись - и тут наш продукт очень точно попал в цель", - рассказывает он.

Среди особо заинтересованных стран, помимо Германии, он назвал Нидерланды и Бельгию.

Бергс не раскрывает объемов продаж, но говорит, что на данный момент компания не может удовлетворить весь спрос: "Думаю, примерно в январе мы спрос догоним, а пока, по сути, играем в догонялки. До объемов, когда мы ежедневно отправляем с завода грузовик с "аранетами”, мы еще не доросли. Но, думаю, мы там будем".

А что Латвия?

Глава Минздрава Илзе Винькеле заявила, что "сами по себе сенсоры проблему проветривания не решают", на что Бергс отвечает: "Мучительно убеждать, что белое - это белое, когда на тебя валятся заказы со всего мира без всяких тупых вопросов. Это может звучать грубо, я понимаю. Но это так".