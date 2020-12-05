Вторую неделю подряд в Латвии не выявлено ни одного случая гриппа

Две недели назад семейные врачи сообщили о двух случаях заболевания гриппом, оба были зарегистрированы в Юрмале.

SPKC отмечает, что с начала сезона, которым считается неделя с 28 сентября по 4 октября, активность гриппа в Латвии, как и в остальной Европе, остается на межсезонном уровне.

В этом сезоне еще не зарегистрировано ни одного случая смерти пациентов с гриппом.

Количество пациентов, обращающихся в амбулаторные медицинские учреждения с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, на прошлой неделе также было меньше, чем обычно наблюдается в этот период. В среднем было зарегистрировано 793,7 случая на 100 тыс. жителей, что значительно меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 921,5 случая на 100 тыс. жителей.

Общеобразовательные учреждения на прошлой неделе посещали 61,1% учащихся, что на 1,1 проц. пункта меньше, чем неделей ранее. Низкую посещаемость можно объяснить дистанционным обучением. В свою очередь дошкольные образовательные учреждения посещали 81,1% воспитанников, что на 8,1 проц. пункта больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе в клинических образцах лаборатории Латвийского центра инфектологии вирусов гриппа не обнаружено, однако обнаружены другие респираторные вирусы - риновирусы, аденовирусы и респираторно-синцитиальный вирус.