Вс, 6.12.2020
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Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике
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В Латвии за сутки выявлено 526 новых случаев Covid-19, девять человек умерли

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 526 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Трое скончавшихся входили в возрастную группу 65-75 лет, пять - 75-85 лет, один - старше 90 лет.

В целом с начала пандемии в Латвии умерли 262 человека, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 5822 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 21 313 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.

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