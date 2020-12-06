В Латвии за сутки выявлено 526 новых случаев Covid-19, девять человек умерли

Трое скончавшихся входили в возрастную группу 65-75 лет, пять - 75-85 лет, один - старше 90 лет.

В целом с начала пандемии в Латвии умерли 262 человека, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 5822 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.