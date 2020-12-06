СГД проведет онлайн-семинар о пособиях за простой

На семинаре Ина Рейншмите, заместитель директора Департамента содействия уплате налогов СГД, расскажет, какая поддержка доступна в случае простоя и для работников, работающих неполный день, как правильно подать заявку в Системе электронного декларирования и в каких случаях пособие по простою не предоставляется..