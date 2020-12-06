СГД проведет онлайн-семинар о пособиях за простой

Служба государственных доходов (СГД) 8 декабря проведет онлайн-семинар для работодателей о пособиях по простою и субсидированных зарплатах, сообщили LETA в СГД.
Чтобы помочь экономически активному населению в условиях ограничений из-за Covid-19, Кабинет министров разработал меры поддержки для различных групп населения. Выплатой помощи занимается СГД.
На семинаре Ина Рейншмите, заместитель директора Департамента содействия уплате налогов СГД, расскажет, какая поддержка доступна в случае простоя и для работников, работающих неполный день, как правильно подать заявку в Системе электронного декларирования и в каких случаях пособие по простою не предоставляется..
Онлайн-семинар будет транслироваться 8 декабря с 11.00 на страницах СГД в Facebook и Youtube.