Вс, 6.12.2020
Ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
1 мин для прочтения

СГД проведет онлайн-семинар о пособиях за простой

Служба государственных доходов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Служба государственных доходов (СГД) 8 декабря проведет онлайн-семинар для работодателей о пособиях по простою и субсидированных зарплатах, сообщили LETA в СГД.

Чтобы помочь экономически активному населению в условиях ограничений из-за Covid-19, Кабинет министров разработал меры поддержки для различных групп населения. Выплатой помощи занимается СГД.

На семинаре Ина Рейншмите, заместитель директора Департамента содействия уплате налогов СГД, расскажет, какая поддержка доступна в случае простоя и для работников, работающих неполный день, как правильно подать заявку в Системе электронного декларирования и в каких случаях пособие по простою не предоставляется..

Онлайн-семинар будет транслироваться 8 декабря с 11.00 на страницах СГД в Facebook и Youtube.

Последние новости

НАВЕРХ
Back