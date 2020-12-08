Коварный вирус, свалившийся как снег на голову, вынудил и потребителей, и торговцев кардинально изменить свои привычки и учиться жить в новых условиях. Станет ли пандемия катализатором для развития э-торговли в сегменте товаров повседневного спроса? Какие суммы вложили сети супермаркетов в автоматизацию? Планируют ли ритейлеры сокращать персонал, заменяя людей кассами самообслуживания и другими хай-тек решениями? Об этом портал RUS TVNET побеседовал с основными игроками рынка.

Covid и технологии меняют мир

Хотим мы этого или нет, но мир никогда уже не будет прежним. За последние 10 лет, благодаря стремительному развитию технологий, искусственного интеллекта и широкополосных сетей, э-коммерция и хай-тек стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако до сих пор во многих отраслях, особенно в странах с не самой передовой экономикой, государство и бизнес внедряли инновации медленно и печально: по той простой причине, что это требует немалых инвестиций и при низкой платежеспособности населения окупится, когда рак на горе свистнет. Но грянувшая пандемия стала катализатором, заставившим ускорить темпы. И одним из сегментов, попавшим "под раздачу", стал рынок товаров повседневного спроса.

Хотя э-коммерция идет вперед семимильными шагами и уже занимает весомую нишу в общем обороте розничной торговли, до сих пор сегмент продуктов питания и других товаров повседневного спроса был явным аутсайдером. Так, по данным The Centre for Retail Research, к концу 2020 года доля онлайн-продаж в общем объеме розницы в Западной Европе (Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания) составит 16,2%. Однако удельный вес продуктов питания, купленных в интернет-магазинах, по подсчетам IGD, в среднем по Европе составлял всего 1,8% (к 2023 году прогнозировался рост до 2,5%). Впрочем, в разных странах Евросоюза ситуация отличается.

По статистике Kantar Worldpanel, в Великобритании этот показатель в доCOVIDное время был 7,6%, во Франции - 6,2%, а вот в Испании - всего 2,4%. 7

Но все равно европейцы существенно уступали азиатам, которые охотно отовариваются провиантом через интернет: в Южной Корее и Китае цифры доходили до 20,3% и 15,2% соответственно.

Доля онлайн-торговли в общем обороте розницы ФОТО: retailresearch.org/

Такие существенные отличия объясняются консервативными привычками европейцев - люди привыкли покупать еду и повседневную мелочевку спонтанно, не планируя, и при этом хотят убедиться в свежести продуктов: пощупать, понюхать и выбрать.

Отметим, что похожие взгляды и у американцев. По данным FMI (The Food Industry Association), в минувшем году у жителей Нового Света доля онлайн-покупок продуктов колебалась от 2,5% до 9% в зависимости от магазинов. И ничто не предвещало, что эти показатели кардинально изменятся. Однако пандемия внесла свои корректировки: когда она грянула, объемы интернет-продаж продтоваров выросли аж в 3 раза! Американские аналитики говорят, что за 7 месяцев жизни под эгидой пандемии достигнуты темпы прироста как за 7 минувших лет.

По данным PwC Germany, пандемия стала мощным толчком для развития интернет-торговли продуктами. Во время вынужденных ограничений 28% европейцев, живущих в городских районах, использовали онлайн-покупки в качестве основного канала для приобретения продуктов. Это на 10 процентных пунктов больше, чем до пандемии. При этом более 80% потребителей, начавших во время режима чрезвычайной ситуации приобретать продукты в Сети, планируют и дальше делать это.

Магазины автоматизируются

Не обошла научно-техническая революция и традиционные супермаркеты. Тем более что требования эпидемиологической безопасности (социальная дистанция, минимум контактов с другими людьми, дезинфекция) полностью соответствуют курсу на автоматизацию, взятому ритейлом в развитых странах, а потребители поддерживают эти инициативы двумя руками. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование компании Shekel Brainweigh, 87% потребителей в США предпочитают делать покупки в магазинах, где используются системы самообслуживания и бесконтактные платежи.

И магазины без касс с минимумом персонала уже стали явью. Так, в феврале этого года компания Amazon открыла в Сиэтле (США) первый полноразмерный супермаркет Amazon Go Grocery площадью около 1000 кв. м, работающий по принципу Just Walk Out Shopping.

Помимо него, в США действуют еще порядка 30 "беспилотных" мини-маркетов Amazon Go. Быстро закупиться, не стоя в очереди в кассу, помогают самые современные технологии, отслеживающие и анализирующие перемещения и действия покупателя.

Для того, чтобы приобрести товары, надо иметь учетную запись Amazon и приложение Amazon Go, а войдя в магазин - отсканировать QR-код. Больше смартфон не нужен: умные системы компьютерного зрения под руководством искусственного интеллекта фиксируют, что взял с полки и положил в корзинку визитер. Не возбраняется и передумать - если продукт вернули на место, он тут же "вычеркивается" из списка покупок. Отоварившись, можно смело идти на выход без задержек - сумма покупки автоматически снимется с банковской карточки, привязанной к аккаунту Amazon. Персонал в этих магазинах выступает только в качестве консультантов, а также расставляет товары на полках.

Вкалывают роботы, а не человек

Впрочем, "киборги" вполне успешно справляются и с функциями работников зала. Так, в американской сети Giant за порядком следят лупоглазые роботы Marty: постоянно проверяют, чтобы на полу не было что-то пролито, разбито или рассыпано.

В немецких супермаркетах Edeka очаровательные гуманоиды Pepper контролируют, чтобы люди соблюдали дистанцию, надевали маски и дезинфицировали руки, и информируют гостей о правилах поведения в связи с пандемией коронавируса. А заодно и вызывают у людей улыбку, так нужную в это тяжелое время!

А в магазинах Schnuck Markets (США) электронные "мерчендайзеры" Simbe Robotics Tally регулярно объезжают зал, проверяя, есть ли товары на полках, в достаточном ли количестве, все ли стоит на своем месте. Благодаря этому процесс инвентаризации ускорился в 14 раз, а дефицит товарных запасов на складах магазинов снизился на 20%.

ФОТО: facebook.com/simberobotics

Также роботы постепенно занимают свою нишу в логистике и складском хозяйстве, а благодаря развитию сетей 5G беспилотная доставка грузов из футуристической фантастики становится реальной коммерческой практикой. К примеру, в следующем году в Канаде сеть супермаркетов Loblaw в сотрудничестве со стартапом Gatik начнет развозить товары на беспилотных фургончиках из автоматизированных пунктов комплектации в торговые точки и пункты выдачи заказов. Аналогичную технологию тестирует американский ритейлер Walmart.

Понятно, что такие инновации не могут не отразиться на рынке труда. Еще в 2018 году PwC Slovakia опубликовала исследование How will automation impact jobs? ("Как автоматизация повлияет на рабочие места?"). Аналитики, изучив ситуацию в 29 странах, расписали сценарий до середины 2030-х годов, выделив три "волны". По их прогнозам, на начальном этапе риску подвергаются люди (в первую очередь женщины), работа которых связана с делопроизводством и другими административными функциями, а также сегмент финансовых услуг.

А вот лет через 10-15 доля рабочих мест, на которые может повлиять автоматизация, возрастет до 30%. В ритейле же этот показатель в некоторых странах дойдет почти до 40%. 7

В основном в зоне риска окажутся люди с низким уровнем образования, преимущественно мужчины - поскольку погрузочно-разгрузочные работы будут выполнять автоматы, а локальный грузовой транспорт станет беспилотным. Подчеркнем, что исследование проводилось еще в доCOVIDную эпоху. Сейчас же темпы внедрения инноваций ускорились.

Влияние автоматизации на рабочие места в розничной торговле в Литве к середине 2030 года ФОТО: www.pwc.com

Латвийцы меняют привычки

А что же происходит в наших пенатах? Как рассказал RUS TVNET глава Maxima Latvija Виктор Троицын, пандемия существенно изменила потребительские привычки латвийцев. В марте, когда грянул гром, буквально за неделю объем розничных продаж резко вырос - люди закупались впрок. Потом же, во время весеннего локдауна, реализация снизилась - жители подъедали свои закрома и боялись ходить в магазины, а в дальнейшем перешли на режим "покупать реже, но больше". Летом, когда стало чуть спокойнее, многие возвратились к доCOVIDному стилю шоппинга, но как только вновь начался сезон простудных заболеваний, все вернулось на круги своя.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В целом же сложившаяся ситуация застопорила рост продаж у крупных супермаркетов.

"Бытует мнение, что когда люди никуда не ходят и сидят дома, они только едят и тратят на это деньги. Но это миф. Покупательная способность падает, многие потеряли работу и в целом стали меньше покупать. Наш оборот по итогам года вырастет примерно на 5%, но в первую очередь за счет открытия новых магазинов", - поделился глава Maxima Latvija. 7

"Если сравнивать с прошлым годом, то весной, на пике ажиотажа, наш оборот вырос до 14%, - рассказал член правления Mego Игорь Шихман. - Частично пострадали магазины в центре Риги, так как большинство людей, работающих в офисах и учреждениях, перешли на удаленный режим работы и центр столицы был пустым. В регионах дела обстояли лучше. Сейчас, во вторую волну Covid-19, наблюдается снижение количества покупателей в магазинах и небольшой прирост среднего чека, однако такого увеличения оборота, как это было весной, нет. Мы ежедневно анализируем данные, но прогнозы по итогам 2020 года делать еще рано, так как ситуация может меняться непредсказуемо".

А вот сетям кооперации, объединяющим небольшие региональные магазины по всей Латвии, кризис даже пошел на пользу. Так, магазины top! планируют завершить год с приростом оборота на уровне 10%, а у Elvi за 9 месяцев 2020 года выручка выросла на 12%. Многие люди стали трудиться дистанционно, и когда накатила первая волна - по возможности уехали на дачи и в загородные дома, да и находясь в городе, старались меньше ходить по большим супермаркетам.

По данным последнего исследования Maxima mazumtirdzniecības kompass, около 60% латвийцев признали, что распространение Covid-19 значительно изменило их потребительские привычки, заставив пересмотреть как выбор форматов магазинов и частоту посещений, так и список продуктов. Почти 45% жителей старались реже посещать магазины, а число людей, совершающих покупки в интернет-магазинах, за последние шесть месяцев почти утроилось - с 3,5% до 9%. Также значительное количество покупателей (13%) продолжают регулярно пополнять запасы товарами с длительным сроком хранения.

Интернет-магазины проверили на прочность

Когда весной объявили режим ЧС и люди поняли, что Covid - это всерьез и надолго, спрос на заказ продуктов в интернет-магазинах резко вырос: как рассказали RUS TVNET торговцы, и у Rimi, и у Maxima (Barbora.lv) - более чем в два раза. И оказалось, что ресурсы наших лидеров рынка на такую нагрузку вовсе не рассчитаны.

Виртуальный шопинг оказался настолько востребован, что поначалу людям приходилось дежурить у компьютера и караулить, когда пробьет полночь - тогда был шанс успеть оформить доставку. 7

Сам же процесс затягивался просто на неприличный срок: зачастую на неделю и более.

Однако ко второй волне ритейлеры основательно подготовились, постаравшись сделать доставку удобнее и быстрее.

Так, Rimi, который начал работать в электронном формате лишь осенью 2019 года, расширил охват Риги и окрестностей, открыв этим летом в столице уже четвертый пункт получения покупок Rimi Drive. Клиенты, сделавшие заказ в интернет-магазине, уже через 3 часа могут заехать в гипермаркеты Ozols, Spice, Aleja и на ул. П. Бриежа и получить свой пакет, не выходя из машины: если они загодя введут номер своего автомобиля в аккаунте, то системы распознают их автоматически и не потребуется дополнительная идентификация. Также в шести рижских магазинах действует система Pērc un saņem - для получения покупок надо ввести код в специальный терминал у информационного центра: правда, пока их выдают сотрудники, а не вывозят роботы. Сейчас через Rimi Drive проходит около 40% заказов, поступающих в э-магазин.

В свою очередь, у старожила рынка, Barbora.lv, пункты получения заказов имеются уже в 26 городах Латвии, а также существенно расширена сеть в столичном регионе. А в преддверии новой вспышки Covid-19, в октябре, был открыт уже четвертый пункт комплектации товаров, расположенный в Риге на ул. Сахарова.

Торговые сети с местным капиталом менее активны на поприще э-торговли: основные средства вкладывают в логистику и автоматизацию внутренних процессов. Однако и они стараются сделать шопинг более удобным. Как рассказала RUS TVNET коммерческий директор ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне, ELVI вместе с Latvijas Pasts запускают уникальный проект по доставке жителям продуктов первой необходимости. Сейчас он тестируется в отдельных районах Латвии, но вскоре будет работать по всей стране: "Мы считаем, что дистанционные покупки не должны быть прерогативой только людей с хорошими цифровыми навыками, и хотим, чтобы все латвийцы имели возможность заказать продукты по телефону или когда к ним придет почтальон".

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В течение последних трех лет Rimi инвестировал в странах Балтии свыше 7 млн. евро в разработку и внедрение различных цифровых решений. Maxima в прошлом году вложила в Латвии около 1 млн. евро в автоматизацию и ИТ, включая расширение сети касс самообслуживания, электронные ценники, системы сканирования и искусственного интеллекта.

Обслужи себя сам

Следуя мировым трендам, латвийские лидеры рынка активно внедряют и разнообразные системы самообслуживания. Maxima Latvija в этом году (по данным на конец сентября) установила 129 новых "беспилотных" касс, вложив почти 1,4 миллиона евро. Как рассказал Виктор Троицын, в течение пары лет компания намерена оснастить терминалами все свои магазины - это одно из основных направлений инвестиций в ИТ.

В свою очередь, в Rimi, по словам председателя правления Валдиса Турлайса, уже порядка 40% покупок проходит через такие кассы.

Еще одна новинка в некоторых латвийских гипермаркетах – сканеры самообслуживания. Покупатель, выбрав товар, может сразу же считать его штрих-код перед тем, как положить в пакет или корзинку. 7

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

А потом на выходе, подойдя к терминалу, подтвердить список покупок и оплатить его. В Rimi для этого на стеллаже стоят специальные мобильные сканеры, и 11% визитеров охотно ими пользуется. Maxima же буквально на днях запустила в торговом центре Akropole продвинутую услугу Scan&go, которая обошлась компании в 150 тыс. евро. Роль сканера выполняет смартфон, на который надо скачать фирменное приложение торговой сети, с него же можно и сразу произвести оплату.

Также Maxima внедрила бесконтактное сканирование документов для проверки возраста покупателей - что ускоряет работу кассиров и избавляет их от необходимости брать ID-карту в руки.

"Гуманоиды" вместо продавцов?

А как все эти инновации отразились на кадровой политике торговых сетей: намерены ли они, автоматизируя определенные функции, постепенно сокращать персонал?

Отметим, что розничная торговля традиционно всегда была сектором с очень высокой текучкой кадров. Но Covid внес свои корректировки - множество людей из отраслей, которые подкосил коварный вирус, остались без работы. Так, в Rimi число заявок от соискателей выросло в 2-3 раза. В октябре торговая сеть приняла на работу 288 новых сотрудников: 266 в магазины, э-магазин и офис и 22 - в логистику. В Maxima, когда грянула "первая волна", в месяц к трудовому коллективу присоединялись по 500 новых коллег (включая временные рабочие места). В доCOVIDное же время штат ежемесячно обновлялся на 200-300 человек.

"Вакансий много, и внедрение новых технологий просто позволяет их уменьшить: но ни о каком сокращении персонала речи не идет - мы развиваемся и открываем новые магазины", - успокаивает Виктор Троицын. 7

От глобальных футуристических прогнозов он воздерживается: "Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация с Covid и что нас ждет с экономикой. Могу только сказать, что хотя технологии в какой-то мере могут заменить человека, они достаточно дорогие - это большие инвестиции, и чтобы они окупились, нужен высокий уровень зарплат. Я не вижу предпосылок, свидетельствующих о том, что в Латвии в ближайшие годы будет достигнут западноевропейский уровень. Важно учитывать и демографию: население сокращается, и это достаточно тревожный аспект".

А председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс подчеркивает, что внедрение цифровых решений в первую очередь направлено на то, чтобы лучше и в более удобном формате обслужить клиентов и сделать более комфортной работу для сотрудников: "В розничной торговле важную роль играет индивидуальное обслуживание клиентов. Цифровые инструменты не решают проблему нехватки рабочей силы в отрасли - сканеры не заменят всех кассиров, не помогут разместить товары на полках или выпечь булочки: в магазинах всегда очень много ручной работы".

Так что по меньшей мере ближайшее десятилетие работникам прилавка можно не беспокоиться о том, что "киборги" лишат их работы. 7

Тем более что на латвийский рынок вот-вот выйдет немецкий гигант Lidl, который осенью набирал в штат порядка 1000 сотрудников и намерен развертывать в Латвии сеть магазинов (в Литве их уже 50).