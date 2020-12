Covid и технологии меняют мир

Хотя э-коммерция идет вперед семимильными шагами и уже занимает весомую нишу в общем обороте розничной торговли, до сих пор сегмент продуктов питания и других товаров повседневного спроса был явным аутсайдером. Так, по данным The Centre for Retail Research, к концу 2020 года доля онлайн-продаж в общем объеме розницы в Западной Европе (Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания) составит 16,2%. Однако удельный вес продуктов питания, купленных в интернет-магазинах, по подсчетам IGD, в среднем по Европе составлял всего 1,8% (к 2023 году прогнозировался рост до 2,5%). Впрочем, в разных странах Евросоюза ситуация отличается.

Отметим, что похожие взгляды и у американцев. По данным FMI (The Food Industry Association), в минувшем году у жителей Нового Света доля онлайн-покупок продуктов колебалась от 2,5% до 9% в зависимости от магазинов. И ничто не предвещало, что эти показатели кардинально изменятся. Однако пандемия внесла свои корректировки: когда она грянула, объемы интернет-продаж продтоваров выросли аж в 3 раза! Американские аналитики говорят, что за 7 месяцев жизни под эгидой пандемии достигнуты темпы прироста как за 7 минувших лет.

Магазины автоматизируются

И магазины без касс с минимумом персонала уже стали явью. Так, в феврале этого года компания Amazon открыла в Сиэтле (США) первый полноразмерный супермаркет Amazon Go Grocery площадью около 1000 кв. м, работающий по принципу Just Walk Out Shopping.