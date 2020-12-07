Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Maxima Latvija возглавит Томас Рупшис

Томас Рупшис

ФОТО: Пресс-фото

С 8 декабря главой и единственным членом правления Maxima Latvija станет Томас Рупшис.

Одновременно он войдет в состав правления Maxima Grupe. На этих должностях он заменит Виктора Троицына, который уходит с работы по обоюдному соглашению.

До прихода в Maxima Latvija Рупшис руководил в Эстонии деятельностью компании Euroapotheca, входящей в группу Vilniaus prekyba. Ранее он был менеджером Lenus Trading Ltd., связанного предприятия в Соединенном Королевстве, которому принадлежит сеть продуктовых магазинов, работающих по франшизе.

Виктор Троицын работал в Maxima Latvija с 2016 года, сначала в качестве члена правления и коммерческого директора, а затем как руководитель и единственный член правления.

Уже сообщалось, что Maxima Latvija в прошлом году работало с оборотом 836,727 млн евро, что на 7,7% больше, чем в прошлом году, а прибыль выросла на 25,5% и составила 27,496 млн евро.

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