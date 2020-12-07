Maxima Latvija возглавит Томас Рупшис

Одновременно он войдет в состав правления Maxima Grupe. На этих должностях он заменит Виктора Троицына, который уходит с работы по обоюдному соглашению.

До прихода в Maxima Latvija Рупшис руководил в Эстонии деятельностью компании Euroapotheca, входящей в группу Vilniaus prekyba. Ранее он был менеджером Lenus Trading Ltd., связанного предприятия в Соединенном Королевстве, которому принадлежит сеть продуктовых магазинов, работающих по франшизе.

Виктор Троицын работал в Maxima Latvija с 2016 года, сначала в качестве члена правления и коммерческого директора, а затем как руководитель и единственный член правления.