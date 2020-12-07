Maxima Latvija возглавит Томас Рупшис

С 8 декабря главой и единственным членом правления Maxima Latvija станет Томас Рупшис.
Одновременно он войдет в состав правления Maxima Grupe. На этих должностях он заменит Виктора Троицына, который уходит с работы по обоюдному соглашению.
До прихода в Maxima Latvija Рупшис руководил в Эстонии деятельностью компании Euroapotheca, входящей в группу Vilniaus prekyba. Ранее он был менеджером Lenus Trading Ltd., связанного предприятия в Соединенном Королевстве, которому принадлежит сеть продуктовых магазинов, работающих по франшизе.
Виктор Троицын работал в Maxima Latvija с 2016 года, сначала в качестве члена правления и коммерческого директора, а затем как руководитель и единственный член правления.
Уже сообщалось, что Maxima Latvija в прошлом году работало с оборотом 836,727 млн евро, что на 7,7% больше, чем в прошлом году, а прибыль выросла на 25,5% и составила 27,496 млн евро.