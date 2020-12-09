Комплекс Z-Towers назвал арендаторов: это гиганты международной индустрии

Однако по мере сдачи в эксплуатацию крупных объектов уже несколько глобальных компаний выбрали Ригу в качестве своего основного места базирования, и одним из наиболее востребованных на рынке недвижимости класса А как в Риге, так и по всей Балтии является многофункциональный комплекс Z-Towers, отмечают в компании.

"Хотя дыхание глобальной пандемии ощущается и под нашим кровом, вынуждая и тех, кто здесь живет, и строителей, реализующих текущие проекты, передвигаться в защитных масках и принимать другие меры предосторожности, мы рады, что можем продолжать освоение здания и принимать новых жильцов. Этот год, полный вызовов и испытаний, был очень важным для развития многофункционального комплекса; было заключено соглашение с такими лидерами международного бизнеса, как ведущая швейцарская телекоммуникационная компания и одна из ведущих ИТ-компаний Swisscom, международный производитель и дистрибьютор алкогольных напитков Amber Beverage Group и другие", - говорит коммерческий директор АО Towers Construction Management Анджей Негулинер.

ФОТО: Пресс-фото

Swisscom откроет свой второй центр DevOps за пределами Швейцарии в Риге, а первые его сотрудники начнут работать в помещениях Z-Towers в начале 2021 года.

В свою очередь, уже в феврале свои новые офисные помещения смогут оценить сотрудники Amber Beverage Group, расположившись на пятом этаже Z-Towers.

Оба упомянутых договора аренды предусматривают создание офисных помещений площадью в нескольких тысяч квадратных метров, помещения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми стандартами и иметь множество преимуществ: современная среда, развитая инфраструктура, подземная автостоянка, ресторан, фитнес-центр с бассейном и многое другое.

"На рынке недвижимости Риги всегда наблюдалось весьма ограниченное предложение в сегменте офисов класса А, в то время как многие работодатели придают первостепенное значение качеству помещений, чтобы привлечь и удержать ценных сотрудников. Сейчас мы видим ряд проектов класса А, которые явились ответом на этот запрос и привели в Ригу несколько крупномасштабных сделок: Z-Towers и Origo One, которые были сданы в эксплуатацию в этом году, начаты строительные проекты - Preses Nams, самый зеленый офисный комплекс Риги Verde, ожидается офисный комплекс Novira Plaza", - отмечает руководитель агентства Colliers International, представлявшего в сделке интересы Swisscom, Эрик Бергман.

Галерея: Бизнес-центр Origo One

"Именно высококвалифицированная рабочая сила является одной из причин, почему мы как ведущая швейцарская телекоммуникационная компания и одна из ведущих ИТ-компаний выбрали Ригу, чтобы создать здесь один из наших центров развития технологий. У Риги отличная международная репутация стремительно растущего центра развития технологий и разработки программного обеспечения. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя здесь комфортно, поэтому заранее радуемся предстоящему переезду в офисные помещения класса А в Z-Towers", - поясняют представители Swisscom.

Что известно о проекте Z-Towers?

Проект многофункционального объекта недвижимости Z-Towers - это самое высокое здание в Риге, площадь которого в 90 000 кв. м предназначена для офисных, жилых и торговых помещений. С каждого из 30 этажей открывается удивительно красивый панорамный вид. Стратегическое месторасположение - район на берегу Даугавы, напротив Старой Риги.

Девелоперы обещают, что и для работающих в здании сотрудников офисов, и для живущих здесь людей будет создана современная среда и развитая инфраструктура, способная удовлетворить любые потребности, в том числе различные рестораны, фитнес-центр с плавательным бассейном, подземная автостоянка на 630 автомашин, а также пункты зарядки для электромобилей.