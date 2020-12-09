Ср, 9.12.2020
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Кариньш: кризисная ситуация в больницах может обостриться

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Кризисная ситуация в больницах может обостриться, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы мест в больницах хватило максимальному количеству пациентов, но болеющих Covid-19 становится все больше, отметил премьер.

"Если люди продолжат заболевать, больницы будут переполнены, а медики - все больше перегружены. Наши больницы и медики фактически находятся в кризисной ситуации, и она может стать еще острее", - сказал Кариньш, подчеркнув, что ситуация очень серьезна.

"Мы уже давно превысили максимум, и больницы вынуждены отказывать и отменять различные услуги", - сказал премьер.

В Минздраве ранее заявили, что плановая помощь в больницах может быть прекращена, когда будет заполнено свыше 90% коек для пациентов с Covid-19 и больше не будет возможности увеличить их количество.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что в настоящее время койки для больных Covid-19 заполнены на 73%.

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