Кариньш: кризисная ситуация в больницах может обостриться

Кризисная ситуация в больницах может обостриться, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы мест в больницах хватило максимальному количеству пациентов, но болеющих Covid-19 становится все больше, отметил премьер.
"Мы уже давно превысили максимум, и больницы вынуждены отказывать и отменять различные услуги", - сказал премьер.
В Минздраве ранее заявили, что плановая помощь в больницах может быть прекращена, когда будет заполнено свыше 90% коек для пациентов с Covid-19 и больше не будет возможности увеличить их количество.
Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что в настоящее время койки для больных Covid-19 заполнены на 73%.