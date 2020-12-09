Евросоюз выделит странам Балтии на Rail Baltica еще 182 миллиона евро

Проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, реализуемый тремя странами Балтии, получит еще более 214 млн финансирования, в том числе 182 млн евро - от Евросоюза, сообщила пресс-служба совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail, координирующего проект.
"Исполнительное агентство по инновациям и сетям (INEA) и АО RB Rail подписали два дополнительных перекрестных грантовых соглашения о финансировании для Rail Baltica. Общий бюджет составляет 214,3 млн евро, из которых максимальная сумма взноса фонда Connecting Europe Facility (CEF) составит 182,2 млн евро, или 85%. Остальные 15% будут профинансированы правительствами стран Балтии", - говорится в пресс-релизе.
"Это дополнительное финансирование ЕС позволит продолжить строительные работы на основных пассажирских терминалах в Эстонии и Латвии, обеспечить строительство участка магистрали от Каунаса до литовско-латвийской границы. Кроме того, финансирование позволит добиться прогресса в развитии ключевых железнодорожных подсистем, проектировании региональных станций и объектов обслуживания инфраструктуры для всех трех стран", - отметил председатель правления RB Rail Агнис Дриксна.
- говорится в сообщении.
Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро предполагает, что дорога европейского стандарта (1435 мм) соединит Таллинн, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии.